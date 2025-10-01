miércoles 01 octubre 2025
Sanluiseros rubricaron sus firmas en apoyo a Venezuela (+Fotos)

Picture of Grisell Pupo Montes de Oca
Grisell Pupo Montes de Oca
Periodista

Fotos Autora

En patriótico acto, desde el museo 29 de abril, Monumento Nacional, directivos, estudiantes  y trabajadores sanluiseros reafirmaron la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: » Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

Firmas en solidaridad con el Presidente Venezolano, Nicolás Maduro Moros y con su pueblo, se rubricaron. La acción igualmente respaldó  la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba referida a que una agresión militar contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestra América.

Con elevado sentido solidario y humano, mujeres y hombres sanluiseros acudieron como muestra fehaciente de solidaridad.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
