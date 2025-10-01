Sanluiseros rubricaron sus firmas en apoyo a Venezuela (+Fotos)

Fotos Autora

En patriótico acto, desde el museo 29 de abril, Monumento Nacional, directivos, estudiantes y trabajadores sanluiseros reafirmaron la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano: » Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela».

Firmas en solidaridad con el Presidente Venezolano, Nicolás Maduro Moros y con su pueblo, se rubricaron. La acción igualmente respaldó la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba referida a que una agresión militar contra Venezuela tendría incalculables consecuencias para la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestra América.

Con elevado sentido solidario y humano, mujeres y hombres sanluiseros acudieron como muestra fehaciente de solidaridad.