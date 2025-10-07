Parlamento de Zimbabwe reitera apoyo a Cuba frente a bloqueo de EE.UU

Harare, 7 oct.— El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad Zimbabwe-Cuba del Parlamento, Webster Kotiwani Shamu, reiteró hoy el respaldo a la lucha de la isla contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En un encuentro cordial con la Embajadora Susellys Pérez Mesa, Shamu ratificó la postura de la nación africana de reclamo del fin de más de 60 años de la hostil política de intentar asfixiar al pueblo cubano con el cerco económico-comercial y financiero.

Durante el diálogo, el dirigente legislativo y la Jefa de Misión intercambiaron sobre diversas iniciativas en el Parlamento y en materia de comunicación para apoyar la batalla por el levantamiento del asedio estadounidense.

La Embajadora resaltó las muestras de solidaridad y respaldo durante el 80 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo el apoyo mutuo contra el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales expresado por los cancilleres Bruno Rodríguez Parrilla y Amon Murwira.

Pérez Mesa y Shamu destacaron la voluntad recíproca de proyectar acciones en procura de fortalecer las relaciones bilaterales, de manera particular entre ambos órganos legislativos.

En presencia del Ministro Consejero Luis Enrique González Acosta y la Segunda Secretaria Zailin Gaulhiac Moráguez, ambas partes conversaron sobre acuerdos existentes entre ambos países y las perspectivas de cooperación en nuevas áreas.