Parlamento de Zimbabwe reitera apoyo a Cuba frente a bloqueo de EE.UU

Harare, 7 oct.— El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad Zimbabwe-Cuba del Parlamento, Webster Kotiwani Shamu, reiteró hoy el respaldo a la lucha de la isla contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

En un encuentro cordial con la Embajadora Susellys Pérez Mesa, Shamu ratificó la postura de la nación africana de reclamo del fin de más de 60 años de la hostil política de intentar asfixiar al pueblo cubano con el cerco económico-comercial y financiero.

Durante el diálogo, el dirigente legislativo y la Jefa de Misión intercambiaron sobre diversas iniciativas en el Parlamento y en materia de comunicación para apoyar la batalla por el levantamiento del asedio estadounidense.

La Embajadora resaltó las muestras de solidaridad y respaldo durante el 80 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo el apoyo mutuo contra el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales expresado por los cancilleres Bruno Rodríguez Parrilla y Amon Murwira.

Pérez Mesa y Shamu destacaron la voluntad recíproca de proyectar acciones en procura de fortalecer las relaciones bilaterales, de manera particular entre ambos órganos legislativos.

En presencia del Ministro Consejero Luis Enrique González Acosta y la Segunda Secretaria Zailin Gaulhiac Moráguez, ambas partes conversaron sobre acuerdos existentes entre ambos países y las perspectivas de cooperación en nuevas áreas.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
