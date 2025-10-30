jueves 30 octubre 2025
Daños considerables en Palma Soriano trás el paso del huracán

Picture of Rosalina Tamayo Araño
Rosalina Tamayo Araño
Periodista

Tras el paso del huracán Melissa por Palma Soriano las imágenes son desoladoras.
Por todos los barrios casas destruidas, paredes derribadas, techos caídos. Una gran cantidad de espacios públicos como el Parque José Martí, Monumento Nacional y el Parque Maceo desvastados. Árboles de gran porte en el suelo, arrancados de raíz. Un sin número de instituciones afectadas, centros educacionales, policlínicos, negocios particulares, pequeñas y medianas empresas con afectaciones en cubiertas fundamentalmente.
El sistema eléctrico de la ciudad en toda su extensión con postes y cables en el piso.
Las antena transmisora del telecentro Palma TV no pudo soportar los embates de Melissa.
Los palmeros desde temprano manos a la obra ayudándose entre todos para recuperarnos.

