jueves 30 octubre 2025
Se reunió Grupo económico y social de Palma Soriano

Picture of Rosalina Tamayo Araño
Rosalina Tamayo Araño
Periodista

Se reunió el grupo económico y social del consejo de Defensa Municipal de Palma Soriano luego del paso del huracán Melissa donde se precisaron acciones en diferentes órdenes de trabajo.
Se orientó la necesidad de comunicar a la población que en cada Consejo Popular está funcionando la zona de defensa en una amplia composición de factores de la comunidad como los Delegados de circunscripción, trabajadores sociales y de diferentes entidades entre los que se destaca la Vivienda. A donde radican estas zonas de defensas deben dirigirse las personas con afectaciones en sus viviendas.
La jornada de jueves es de recuperación en cada centro laboral. Los
subgrupo de trabajo del consejo de defensa municipal evalúa los daños en centros, instalaciones y estructuras.
Se determinó que la eléctrica comenzará sus labores por orden de prioridad según las líneas principales y la orden es trabajar para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Es necesario proteger los bajantes y cables, recordemos que los recursos con que contamos son limitados.
Se indicó actuar con severidad por parte de los inspectores ante la subida especulativa de precios.
En la medida que se evalúen los daños se ofrecerá información más pormenorizada a la población.
Melissa nos golpeó duro, pero los palmeros hemos demostrado resiliencia y unidad en los momentos más difíciles.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
