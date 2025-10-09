jueves 09 octubre 2025
Concluyen hoy IX Congreso y asamblea de personas ciegas en Cuba

La Asociación Nacional del Ciego (ANCI) finalizará hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, su IX Congreso y Asamblea General Nacional con la intención de seguir apostando por una sociedad más inclusiva.

En esta última jornada se conocerán los integrantes del Consejo Nacional y del Secretariado para los próximos cinco años de trabajo.

Representantes de entidades internacionales intercambiarán ideas con los más de 200 delegados que participan en el evento, en busca de estrategias que fomenten la igualdad en todas las esferas de la vida.

Durante la clausura, la ANCI presentará una declaración final que expondrá sus principios como asociación y las proyecciones futuras, tras su aprobación por sus miembros.

La Asociación Nacional del Ciego termina este jueves su encuentro después de varios días de intensos debates y conferencias, que tuvieron como objetivo trazar líneas de acción para una mayor integración a la sociedad de las personas con discapacidad visual.

