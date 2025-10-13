Avispas salen airosos de embestidas de Toros

La subserie entre Camagüey y Santiago de Cuba resultó favorable a las Avispas 3 partidos por dos en una subserie donde jugaron dos de las novenas que más batean en la actual temporada.

Se fabricaron un total de 91 carreras con 122 indiscutibles, 41 fueron extrabases y de ellos 19 vuelacercas.

Los agramontinos liderados por el director novato Vicyohandri Odelin marcan pautas a pesar de tener balance igualado de 15-15. Presentaron alineaciones de lujo, con emergentes y banco de calidad. Un total de 40 carreras y 60 jit dan muestra de ello.

Las Avispas fabricaron 51 anotaciones apoyados en 62 jits y cometieron 4 errores. De los nueve jonrones tres van a la cuenta de Yoel Yanqui en un solo día, líder del evento con 13, además primero en jit con 37 y en carreras impulsadas con 47.

Los bateadores están fuera de serie y varios tienen una pelea armoniosa por ser titulares cada día. Adriel Labrada llegó encendido al empatar el tercer desafío con jonron (2), Jeison Martínez de primer bate cuenta con 15 bases por bola y tres vuelacercas, Paqui Martínez salió del letargo y Maikol Poll dice presente para no salir de su posición. A deber el capitán Yoelkis Guibert y Eduardo García, ambos puntales en años anteriores y que pueden regresar a la senda de los mejores.

Los lanzadores preocupan cada vez más, pero labores como la de Osmeidi García en el tercer juego dan esperanza al entrenador del área. Un desfile por ambos equipos que en la jornada dominical pusieron en la lomita a cuanto serpentinero quedaba con pocos lanzamientos.

Se respira en el segundo lugar de la clasificación y jugarán con Las Tunas, equipo defensor del título; una subserie sin dudas de infarto para Cajigal y su cuerpo de dirección.