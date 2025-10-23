jueves 23 octubre 2025
AVISO DE CICLÓN TROPICAL No.4.

… Melissa con lento movimiento en el mar Caribe…


Durante el día de hoy la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, moviéndose lentamente al oeste-noroeste a 4 kilómetros por hora. A las seis de la tarde su región central se estimó en los 14.4 grados de latitud Norte y los 74.3 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 470 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central es de 1000 hectoPascal.

En las próximas veinticuatro horas este sistema mantendrá similar velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte. La tormenta tropical Melissa se mantendrá con poco movimiento durante los próximos días sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores. Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.

El próximo aviso de ciclón tropical relacionado con este sistema se emitirá a las seis de la mañana del jueves.

