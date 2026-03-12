Nuevos ataques israelíes: decenas de muertos y heridos en Líbano

Beirut, 12 mar.— Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos israelíes contra la zona de Ramlet al-Bayda, en Beirut y la ciudad de Aramoun, en el Monte Líbano, durante las primeras horas de este jueves.

Según divulgó la Agencia Nacional de Noticias, el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública informó que el bombardeo contra Ramlet al-Bayda dejó un saldo preliminar de ocho muertos y 31 heridos.

En tanto, el ataque aéreo contra la ciudad de Aramoun causó la muerte de tres personas y dejó herido a un niño.

De acuerdo con reportes locales, cientos de desplazados se habían refugiado en la playa de Ramlet al-Bayda, situada junto a los suburbios del sur de Beirut, tras recibir órdenes israelíes de evacuar sus viviendas en esa zona y en áreas del sur del país.

Cazas israelíes también efectuaron varios bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut y zonas cercanas a la localidad de Qana, en el sur del Líbano.

Los suburbios del sur de la capital libanesa y varias regiones del país presencian intensos ataques israelíes desde la madrugada del 2 de marzo, tras un ataque del movimiento de resistencia libanés Hezbolá contra posiciones israelíes con varios misiles.

Según cifras oficiales libanesas, los bombardeos israelíes provocaron hasta el momento más de 630 muertos, mil 586 heridos y cerca de 780 mil desplazados en el país.