Triple abrazo en la cúspide de la Serie Nacional de Béisbol (+Tabla)

Matanzas, Cuba.— Un triple empate protagonizado por Cocodrilos, Gallos y Avispas animó ayer la parte más alta de la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras una jornada marcada por batazos y contrastes en los estadios del país. Los matanceros hicieron sentir su poderío en el Victoria de Girón al noquear 14-4 a los Leopardos de Villa Clara, con un ataque de 16 imparables y racimos decisivos en los capítulos cuarto y octavo.

A la par, en Sancti Spíritus, los Gallos doblegaron 4-2 a los Tigres de Ciego de Ávila gracias al sólido pitcheo de José Isaías Grandales, quien recetó ocho ponches en siete entradas, y al vuelacercas de Lázaro Fernández.

Mientras tanto, en Santiago de Cuba, las Avispas vieron rota su condición de invictas al ser superadas 22-0 por los Vegueros de Pinar del Río en apenas cinco episodios, duelo en el que Alexei Ramírez y William Saavedra sacudieron jonrones y Gabriel Cantero se anotó la victoria desde la lomita.

En otros resultados, Holguín superó 7-6 a Guantánamo con jonrones de Michel Gorguet y Yasiel González; Granma venció 9-1 a Camagüey impulsado por 19 imparables; y Las Tunas arrolló 10-2 a Isla de la Juventud con gran slam de Henry Quintero.

Los desafíos Artemisa-Cienfuegos y Mayabeque-Industriales quedaron sellados por lluvia y continuarán hoy.