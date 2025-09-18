jueves 18 septiembre 2025
Reportan dos sismos perceptibles en Pilón, Granma

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado dos sismos reportados como perceptibles.

El primero se registró a las 6:34 pm hora local, localizado en las coordenadas 19.88 grados de latitud norte y los -77.40 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.4 km con una magnitud de 2.9 grados, situado a 7 kilómetros al oeste de la localidad de Pilón, en la provincia de Granma.

El segundo se registró a las 6:40 pm hora local, localizado en las coordenadas 19.82 grados de latitud norte y los -77.33 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10 km con una magnitud de 3.2 grados, situado a 10 kilómetros al sur de la localidad de Pilón, en la provincia de Granma.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de las localidades de Pilón y Niquero de la provincia de Granma, sin daños materiales y humanos.

Estos son los sismos perceptibles 13 y 14 del año 2025.

(Con información del Servicio Sismológico Nacional) 

