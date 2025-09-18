Reportan dos sismos perceptibles en Pilón, Granma

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado dos sismos reportados como perceptibles.

El primero se registró a las 6:34 pm hora local, localizado en las coordenadas 19.88 grados de latitud norte y los -77.40 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.4 km con una magnitud de 2.9 grados, situado a 7 kilómetros al oeste de la localidad de Pilón, en la provincia de Granma.

El segundo se registró a las 6:40 pm hora local, localizado en las coordenadas 19.82 grados de latitud norte y los -77.33 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10 km con una magnitud de 3.2 grados, situado a 10 kilómetros al sur de la localidad de Pilón, en la provincia de Granma.

Hasta el momento se han recibido reportes de perceptibilidad de las localidades de Pilón y Niquero de la provincia de Granma, sin daños materiales y humanos.

Estos son los sismos perceptibles 13 y 14 del año 2025.

(Con información del Servicio Sismológico Nacional)