martes 23 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Recibió Díaz-Canel a líder de Parlamento de Santo Tomé y Príncipe

Picture of ACN
ACN

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió la víspera en el Palacio de la Revolución a Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço, presidenta de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe, quien realiza unan visita oficial a la Isla.

   Durante el cordial encuentro, el mandatario cubano afirmó que esta visita confirma y renueva los lazos de amistad entre ambos Gobiernos, Parlamentos y pueblos, al tiempo que recordó que en julio último se cumplieron 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, informó en X la cuenta de la Presidencia.

   Es una relación histórica, subrayó Díaz-Canel, quien destacó los nexos permanentes y de cooperación en esferas como la salud, la educación, la agricultura, entre otras.

   El Jefe de Estado evocó el momento bello, de solidaridad, respeto y cariño cuando los primeros niños y jóvenes de esa nación africana llegaron a Cuba para estudiar, y aseguró que esta visita fortalecerá los lazos parlamentarios y apoyará también los nexos bilaterales a nivel de Gobierno y Estado.

   Asimismo, ratificó la disposición de Cuba para seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones políticas, económicas y parlamentarias entre ambas naciones.

   La máxima dirigente de la Asamblea Nacional de Santo Tomé y Príncipe transmitió la gratitud de su pueblo hacia Cuba y afirmó que más allá de los vínculos de cooperación, existe una profunda amistad, que calificó como lazos entrañables.

   Celmira de Almeida do Sacramento dos Santos Lourenço valoró altamente este intercambio con el Presidente cubano, «que cierra con llave de oro nuestra visita de trabajo». 

   Al destacar los principales momentos de la agenda cumplida, aseguró que aprendió más sobre la historia de Cuba, y en especial sobre el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Destacadas
Reconocen a Vietnam como pilar del mundo multipolar
Inicia Tercer Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
Inauguran XX Feria Internacional ExpoCaribe 2025 en Santiago de Cuba
Recolección y beneficio del mango en cosecha atípica de Contramaestre  
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…