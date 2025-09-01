lunes 01 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Primer día de escuela

Picture of Claudia Virginia Fernández Pacífico
Claudia Virginia Fernández Pacífico

El reloj aún no marcaba las siete cuando la calle empezó a llenarse de voces y pasos apresurados. Era el primer día de clases y el barrio parecía despertar con una mezcla de nervios, emoción y curiosidad. Las mochilas, algunas nuevas y otras con marcas de historias pasadas, se balanceaban en los hombros de los niños que caminaban de la mano de sus padres.

La escuela, que hasta ayer parecía silenciosa y vacía, se transformó en un hervidero de risas, abrazos y murmullos. En la entrada, los maestros esperaban con sonrisas amplias, dispuestos a recibir no solo a sus alumnos, sino también a los sueños y expectativas de cada familia.

Los más pequeños miraban todo con ojos grandes, entre asombro y temor. Algunos se aferraban a la mano de mamá o papá como si fuera un salvavidas, mientras otros corrían sin mirar atrás, ansiosos por descubrir los secretos que escondía el aula. Los más grandes, en cambio, llegaban con aire seguro, saludando a los amigos de siempre y compartiendo historias del verano como si hubieran pasado meses enteros en un viaje interminable.

Dentro del salón, el bullicio se hizo melodía: el roce de las hojas nuevas, el chasquido de los lápices, la voz de la maestra que pedía orden y, al mismo tiempo, daba la bienvenida. En la pizarra, las palabras “Bienvenidos” brillaban como un faro que marcaba el inicio de un nuevo camino.

El primer día de clases no fue solo un regreso a las rutinas, fue también un reencuentro con la esperanza. Allí, entre pupitres y cuadernos, se respiraba la certeza de que aprender es volver a empezar, que cada inicio guarda la promesa de un descubrimiento. Y mientras sonaba el timbre final, muchos ya soñaban con lo que traería el mañana.

Destacadas
Primer día de escuela

Primer día de escuela

1 septiembre, 2025
Juristas santiagueros reafirman su desempeño con satisfacción y compromisos
Díaz-Canel: Desde la Presidencia sobre las nuevas tarifas de ETECSA
En Santa Cruz y en Cienfuegos trabajan sin descanso para sumar potencia al Sistema Eléctrico
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…