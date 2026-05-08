Cuba, lo mejor de Latinoamérica en Panamericano de Luchas

Tras liderar a Latinoamérica con dos títulos y par de platas, Cuba saldrá hoy a ampliar el botín con el campeón mundial Gabriel Rosillo (97 kg) en el Panamericano de Luchas, con sede en Estados Unidos.

Rosillo, bronce olímpico en París 2024 en esa misma división de la modalidad grecorromana, buscará también su clasificación para la próxima cita mundialista del deporte.

El camino del gladiador de la isla comienza en cuartos de final ante el ganador entre el brasileño Ronisson Brandao y el colombiano Jhony Arias.

La jornada de jueves, primera del certamen previsto hasta el 10 de mayo, deparó medallas de oro para el campeón olímpico de Tokio 2020 y bronce cuatro años después en París, Luis Orta (67 kg), quien sumó su quinto cetro en lides continentales y conservó el invicto con 19 victorias sin derrotas.

El otro título cubano en la primera fecha del certamen fue al cuello de Kevin de Armas (60 Kg), mientras Daniel Gregorich (87 kg) y Oscar Pino (130 kg) aportaron sendos metales plateados.Además de Rosillo, subirán hoy al colchón las féminas Yaynelis Sanz (57 kg) y Greili Bencosme (50 kg).

Estados Unidos dominó el medallero en el inicio de la competencia al imponerse en las otras seis finales del estilo clásico.