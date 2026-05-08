viernes 08 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba, lo mejor de Latinoamérica en Panamericano de Luchas

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Tras liderar a Latinoamérica con dos títulos y par de platas, Cuba saldrá hoy a ampliar el botín con el campeón mundial Gabriel Rosillo (97 kg) en el Panamericano de Luchas, con sede en Estados Unidos.

Rosillo, bronce olímpico en París 2024 en esa misma división de la modalidad grecorromana, buscará también su clasificación para la próxima cita mundialista del deporte.

El camino del gladiador de la isla comienza en cuartos de final ante el ganador entre el brasileño Ronisson Brandao y el colombiano Jhony Arias.

La jornada de jueves, primera del certamen previsto hasta el 10 de mayo, deparó medallas de oro para el campeón olímpico de Tokio 2020 y bronce cuatro años después en París, Luis Orta (67 kg), quien sumó su quinto cetro en lides continentales y conservó el invicto con 19 victorias sin derrotas.

El otro título cubano en la primera fecha del certamen fue al cuello de Kevin de Armas (60 Kg), mientras Daniel Gregorich (87 kg) y Oscar Pino (130 kg) aportaron sendos metales plateados.Además de Rosillo, subirán hoy al colchón las féminas Yaynelis Sanz (57 kg) y Greili Bencosme (50 kg).

Estados Unidos dominó el medallero en el inicio de la competencia al imponerse en las otras seis finales del estilo clásico.

Destacadas
Cuba, lo mejor de Latinoamérica en Panamericano de Luchas
Resultados del Torneo Nacional Infantil de Ajedrez (+Fotos)
Matanzas, primer finalista de la Serie Nacional
¿Cómo oprime el bloqueo a las infancias cubanas?
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios