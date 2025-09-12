viernes 12 septiembre 2025
Díaz-Canel agradece solidaridad de México con Cuba

La Habana.— El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su solidaridad y apoyo hacia la isla, aseguró una notificación de la Presidencia cubana.

Díaz-Canel, además, manifestó que el «nivel del diálogo político con México es excelente», durante un encuentro en esta capital con la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra Del Moral Vela.

En el Palacio de la Revolución, el jefe de Estado recibió la tarde de este jueves a Del Moral Vela, quien viajó a Cuba al frente de una delegación para cumplir una visita de trabajo.

«El mandatario destacó las relaciones de hermandad, respeto y comprensión que siempre han existido entre Cuba y México», señaló la nota.

Asimismo, comentó que la solidez de los nexos oficiales, «tienen que ver con vínculos entre pueblos, entre familias».

También resaltó la colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sobre todo en agricultura, y habló de seguir ampliando las relaciones de trabajo.

Del Moral Vela, en tanto, manifestó que «para su equipo era un lujo estar en Cuba», y sé refirió al «exitoso proyecto que se ha consolidado con agricultores en las provincias de Artemisa y Mayabeque».

Dijo, igualmente, que será extendido a otras provincias cubanas y reveló pormenores de otro programa, relacionado «con la instalación de paneles solares en hospitales cubanos».

«La directora ejecutiva «ratificó el interés de continuar la colaboración con Cuba, país unido a México por fuertes e históricos lazos», señaló la nota oficial.

