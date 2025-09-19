viernes 19 septiembre 2025
Detectan existencia de seis mil exoplanetas en el universo

Alrededor de seis mil exoplanetas fueron detectados en el universo según confirmó esta semana la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a 30 años de haberse localizado el primer planeta fuera del sistema solar.

Según el anuncio, en este recuento existen más de ocho mil candidatos en lista de espera, y los científicos estiman que existen miles de millones de exoplanetas en la Vía Láctea, aunque por ahora están fuera de alcance su descubrimiento porque debe avanzar la tecnología disponible.

De acuerdo con la información, el actual registro incluye 700 planetas rocosos y siete de tipo desconocido.

La NASA define a los exoplanetas como aquellos planetas localizados fuera del Sistema Solar, y las exploraciones son lideradas por misiones como TESS y el Telescopio Espacial Kepler.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…