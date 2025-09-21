domingo 21 septiembre 2025
Cuba refuerza programa de control contra la brucelosis

Picture of ACN
ACN

El Centro Nacional de Sanidad Animal (Cenasa) informó que Cuba intensificó las acciones de vigilancia y control de la brucelosis, enfermedad zoonótica que afecta la producción ganadera y representa un riesgo para la salud pública.

   Según la página web del Ministerio de la Agricultura (Minag), especialistas del Cenasa, ratificaron que la enfermedad provoca pérdidas económicas por abortos en el ganado, disminución de la fertilidad y reducción de la producción de leche, lo que impacta directamente en la disponibilidad de alimentos y en el comercio internacional de productos pecuarios.

   La Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) reconoce que los programas de control y erradicación requieren inversiones significativas, por lo cual en Cuba se trabaja de manera coordinada entre el Minag y el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

   El Cenasa precisó que la brucelosis puede transmitirse a los humanos por contacto directo con animales infectados, consumo de productos lácteos no pasteurizados o inhalación de aerosoles, lo que convierte a los trabajadores de mataderos, veterinarios y productores en grupos de riesgo.

   La institución recordó que la enfermedad también afecta a la fauna silvestre, como ciervos y cerdos salvajes, que actúan como reservorios y complican los esfuerzos de erradicación al transmitirla nuevamente al ganado.

   En Cuba se mantiene constantemente un programa nacional de control que incluye la identificación de rebaños, la notificación temprana de casos y la vigilancia epidemiológica en animales y humanos, con el objetivo de reducir la incidencia y proteger la salud de la población.

   Autoridades sanitarias subrayaron que la detección oportuna y la cooperación interinstitucional resultan esenciales para enfrentar la enfermedad y garantizar la seguridad alimentaria del país.

