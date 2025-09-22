Comenzó en Las Tunas el Festival Nacional de Telecentros

Imágenes: Sheyla Directora Canal Tele turquino

Con motivo del aniversario 75 de la televisión en Cuba, dio inicio en la provincia de Las Tunas el Festival Nacional de Telecentros, espacio dedicado a reconocer la labor de los canales territoriales y su contribución al desarrollo audiovisual del país.

Durante el evento se homenajea a fundadores, realizadores y premios nacionales, así como a telecentros que celebran aniversarios de fundación.

El programa incluye talleres, visionajes y conversatorios sobre temas estratégicos para el fortalecimiento de la televisión cubana, con énfasis en la innovación, la identidad cultural y el vínculo con las comunidades.