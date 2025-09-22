lunes 22 septiembre 2025
Comenzó en Las Tunas el Festival Nacional de Telecentros

Irina Portuondo Miguel

Imágenes: Sheyla Directora Canal Tele turquino

Con motivo del aniversario 75 de la televisión en Cuba, dio inicio en la provincia de Las Tunas el Festival Nacional de Telecentros, espacio dedicado a reconocer la labor de los canales territoriales y su contribución al desarrollo audiovisual del país.

Durante el evento se homenajea a fundadores, realizadores y premios nacionales, así como a telecentros que celebran aniversarios de fundación.

El programa incluye talleres, visionajes y conversatorios sobre temas estratégicos para el fortalecimiento de la televisión cubana, con énfasis en la innovación, la identidad cultural y el vínculo con las comunidades.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…