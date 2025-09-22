lunes 22 septiembre 2025
Inicia en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito

Picture of Irina Portuondo Miguel
Irina Portuondo Miguel

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el enfrentamiento a las manifestaciones delictivas, las ilegalidades y las conductas antisociales, comenzó en Santiago de Cuba el IV Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, iniciativa que moviliza a organizaciones políticas, sociales y de masas, así como a los órganos del Estado, el Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante la jornada, se desarrollarán actividades diversas para elevar la preparación de las fuerzas y sus sistemas, incluyendo controles a los procesos investigativos, juicios ejemplarizantes, verificaciones administrativas, y acciones de inspección estatal en sectores estratégicos. También se fortalecerá el control popular, la prevención comunitaria y la atención social, como parte de un enfoque integral.

El ejercicio contempla además la activación de estructuras de vigilancia popular, como los Destacamentos de Vigilancia Cederista, la guardia obrera, las patrullas campesinas y los Destacamentos Mirando al Mar, que desempeñan un papel clave en la protección de los barrios y zonas rurales.

Esta edición coincide con la continuidad de la operación  Contra Las Drogas Se Gana, que ha desplegado acciones preventivas y de enfrentamiento en comunidades, centros estudiantiles y laborales, incluyendo barrio debates e intervenciones integrales.

El IV Ejercicio Nacional busca consolidar una cultura de legalidad, disciplina y participación ciudadana, en defensa de la tranquilidad y el orden social en Santiago de Cuba y todo el país.

