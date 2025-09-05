5 septiembre de 1957: Levantamiento popular en Cienfuegos

Este 5 de septiembre se cumplen 68 años de la sublevación armada de la ciudad de Cienfuegos, uno de los hechos más gloriosos de nuestro pueblo en la última etapa de la lucha por la liberación nacional.

En su libro “La Victoria Estratégica”, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, se refiere así a ese acontecimiento. “Otro hecho que conmocionó a la opinión pública nacional y sacudió fuertemente al régimen tiránico, fue el alzamiento el 5 de septiembre de 1957 de la dotación naval de Cienfuegos, bajo la dirección de nuestro Movimiento. Los sublevados lograron dominar la Base Naval de Cayo Largo y con la participación de las milicias del Movimiento 26 de Julio y de numerosos ciudadanos que se aprestaron a luchar con las armas distribuidas al pueblo.Comenzaron a combatir en distintos puntos de la ciudad. Durante todo ese día y gran parte de la noche, se luchó en las calles de Cienfuegos, hasta que vencidos los últimos focos de resistencia popular por los poderosos refuerzos enviados desde Santa Clara, Matanzas, Camagüey y La Habana, la ciudad amaneció el día 6 de nuevo en manos del enemigo”

En síntesis, ese es el capítulo glorioso que agregaron los cienfuegueros a nuestra historia el 5 de septiembre de 1957, que no tuvo exento del sacrificio en vidas humanas, como otras tantas, porque durante la sublevación murieron o fueron asesinados 26 marinos, entre ellos el jefe del alzamiento, Alférez de Fragata Dionisio San Román, mientras que 24 civiles también fueron víctimas de los proyectiles de las fuerzas del régimen incluyendo una niña.

Sesenta y ocho años después de aquella gesta cienfueguera, la Patria y su pueblo recuerdan con orgullo a sus protagonistas que hoy están presentes en la obra del a Revolución, porque como expresa uno de los versos de nuestro Himno Nacional, “Morir por la Patria es Vivir”