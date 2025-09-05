Trump firma orden, cambia nombre de Departamento de Defensa de EEUU

Washington, 5 sep.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy una orden ejecutiva que cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, una idea en la que había insistido últimamente.

“Restaurar el nombre ‘Departamento de Guerra’ agudizará el enfoque de este Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para proteger sus intereses”, subrayó un documento de la Casa Blanca.

La denominación de Departamento de Guerra fue utilizada por Estados Unidos hasta 1949, cuando pasó a llamarse Departamento de Defensa de acuerdo con una serie de reformas masivas incluidas en la Ley de Seguridad Nacional de 1947.

Anoche Trump recibió a los principales ejecutivos del sector tecnológico en la Casa Blanca, donde pidió a los asistentes que explicaran cuánto estaban invirtiendo sus empresas en la industria manufacturera de Estados Unidos.

El evento reunió en la mansión ejecutiva a personalidades como el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien comentó que invertirá al menos 600 mil millones de dólares en Estados Unidos hasta 2028.

«Los conozco a todos indirectamente, y a algunos muy bien, pero conozco a todos los presentes indirectamente por haber leído sobre ustedes y estudiado, y por saber mucho sobre sus negocios», dijo Trump en lo que sería su primer evento en el recién renovado Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, solo que la lluvia lo impidió y hubo que trasladarse a interiores.

Entre el selecto grupo de invitados estaban, además, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; el fundador de Microsoft, Bill Gates; y el fundador de OpenAI, Sam Altman, entre otros.

Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX, quien fue hasta hace poco el administrador de Departamento de Eficiencia Gubernamental y asesor principal de Trump antes de ambos entrar en disputa, no aparece en la lista de eventuales participantes.

Trump, que por décadas se dedicó al sector inmobiliario antes de entrar en el mundo de la política y postularse a la carrera por el máximo cargo del país, ha empleado los primeros meses de su segundo mandato a renovar la Casa Blanca.

La pavimentación del jardín forma parte de los planes de Trump para redecorar a su gusto la residencia oficial de la Avenida Pensilvania. También colocó más retratos, bustos y adornos dorados en esta nueva versión del Despacho Oval y desplegó obras de arte que lo representan en todo el edificio, una de ellas referida al intento de asesinato del que fue objeto en julio de 2024.

La Casa Blanca anunció el mes pasado los planes para un salón de baile de 200 millones de dólares cerca del Ala Este, con capacidad para cientos de invitados a cenas de estado y otras grandes celebraciones.