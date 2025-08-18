lunes 18 agosto 2025
Velerista Adriano Castro, lo mejor por Cuba en Asunción

ACN

La Habana.— El velerista Adriano Castro Ortiz resultó este domingo lo mejor por Cuba en la vela de los II Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, torneo que reprogramó el cierre para este lunes por dificultades con la fuerza del viento.

Con escenario en la Playa San José, de la ciudad paraguaya de Encarnación, donde quedaron pendientes regatas de la clase IQFOIL femenina, Castro Ortiz finalizó ya en el cuarto lugar de la Fórmula Kite, con 15 puntos, sumados los resultados de las cuatro pruebas efectuadas, con tres cuartos puestos -se descarta uno- y un tercero.

Miguel Ángel Abad terminó este domingo en el sexto lugar en IQFOIL masculino con 31 unidades y un quinto peldaño, tres sextos y un octavo -descartado-, mientras que Angélica María Fabián, en ILCA 6, concluyó en el peldaño 16 con 81 puntos y dos puestos 15, un 16, un 17 y un 18 -descartado-.

Solo resta por competir por Cuba este lunes a Elizabeth Buchillon, en la clase reprogramada, la IQFOIL femenino, pero con pocas posibilidades de mejorar el cuarto puesto de Castro Ortiz, teniendo en cuenta el resultado de su primera regata efectuada el viernes, cuando comenzó la vela.

Elizabeth logró un sexto peldaño (ocho puntos), el que pudiera descartar al final de la competencia, siempre que sean mejores al alcanzado hasta ahora, como establece el reglamento de ese deporte.

Por el momento, esperar por los resultados de mañana de Elizabeth para oficializar su puesto y si Adriano Castro mantiene el desempeño más destacado de los veleristas en la cita multideportiva paraguaya.

