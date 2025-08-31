Última Hora

En horario nocturno de este sábado hubo un incendio en el transformador (que resultó quemado) de la subestación 4 mil de Güira de Melena que afecta aproximadamente 4600 clientes.

Karel León, Primera Secretaria del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba, explicó que no existen daños a la vida humana ni a viviendas. El equipo capacitado investiga las causas y queda sin servicio todo el municipio de Güira de Melena, excepto Fábrica de Carretas y Gabriel.

En el lugar se presentaron inmediatamente cuadros del Partido, el Gobierno, Oficiales del MININT, cuerpo de bomberos y la Cruz Roja. En un corto período de tiempo los bomberos lograron sofocar el fuego y dieron paso entonces tanto a la investigación de las causas que provocaron el incendio y a las labores en función del restablecimiento de los circuitos no afectados, en ambos casos por el personal capacitado para ello.

De momento, autoridades del municipio convocaron a equipos de trabajo del Partido, el Gobierno, Delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular y trabajadores sociales a iniciar el apoyo a la población afectada desde horas tempranas con elaboración de alimentos por parte de las unidades de Comercio, la venta de carbón y gasolina para plantas eléctricas. Otras acciones se colegiarán a partir del intercambio y la evaluación.

Es necesario mantener la calma teniendo en cuenta que se trabaja sin descanso para solucionar los daños.

Lianet Guerra