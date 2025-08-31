lunes 01 septiembre 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Última Hora

Picture of Tomado de FB
Tomado de FB

En horario nocturno de este sábado hubo un incendio en el transformador (que resultó quemado) de la subestación 4 mil de Güira de Melena que afecta aproximadamente 4600 clientes.

Karel León, Primera Secretaria del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba, explicó que no existen daños a la vida humana ni a viviendas. El equipo capacitado investiga las causas y queda sin servicio todo el municipio de Güira de Melena, excepto Fábrica de Carretas y Gabriel.

En el lugar se presentaron inmediatamente cuadros del Partido, el Gobierno, Oficiales del MININT, cuerpo de bomberos y la Cruz Roja. En un corto período de tiempo los bomberos lograron sofocar el fuego y dieron paso entonces tanto a la investigación de las causas que provocaron el incendio y a las labores en función del restablecimiento de los circuitos no afectados, en ambos casos por el personal capacitado para ello.

De momento, autoridades del municipio convocaron a equipos de trabajo del Partido, el Gobierno, Delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular y trabajadores sociales a iniciar el apoyo a la población afectada desde horas tempranas con elaboración de alimentos por parte de las unidades de Comercio, la venta de carbón y gasolina para plantas eléctricas. Otras acciones se colegiarán a partir del intercambio y la evaluación.

Es necesario mantener la calma teniendo en cuenta que se trabaja sin descanso para solucionar los daños.

✍️ Lianet Guerra

Destacadas
Última Hora

Última Hora

31 agosto, 2025
Expo Caribe 2025, espacio para el desarrollo económico y la integración regional
Día Internacional de la Infancia: Un compromiso con el futuro
El alfabeto del juego 

El alfabeto del juego 

1 junio, 2025
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…