Resalta Canciller hermandad entre Cuba y Bielorrusia

ACN

La Habana.— Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó la hermandad entre su país y Bielorrusia, que se evidencia en las muestras de solidaridad desde la nación europea.

En X, el Canciller agradeció al Gobierno y pueblo bielorrusos por una donación de medicamentos y alimentos destinados a instituciones hospitalarias, entregada recientemente al Instituto de Hematología e Inmunología.

La ayuda solidaria, recibida el pasado miércoles en la referida institución médica, se distribuirá en otros 27 centros de asistencia sanitaria del país, según trascendió.

El donativo incluye alimentos y fármacos como bioestimulantes para el sistema inmunológico, tratamientos usados para la leucemia, antihipertensivos, pastillas para el control de hemorragias y alteraciones nerviosas.

Para el personal de salud de la entidad, estas cajas contienen mucho más que medicina y alimentos, son una muestra de esperanza, alivio y un poderoso mensaje de apoyo y solidaridad, señaló Wilfredo Roque García, director del Instituto de Hematología e Inmunología.

En el acto de recepción, Vitali Barvchuk, embajador de Bielorrusia en Cuba, recordó que la nación caribeña acogió a personas afectadas por el accidente nuclear en Chernóbil.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…