Resalta Canciller hermandad entre Cuba y Bielorrusia

La Habana.— Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó la hermandad entre su país y Bielorrusia, que se evidencia en las muestras de solidaridad desde la nación europea.

En X, el Canciller agradeció al Gobierno y pueblo bielorrusos por una donación de medicamentos y alimentos destinados a instituciones hospitalarias, entregada recientemente al Instituto de Hematología e Inmunología.

La ayuda solidaria, recibida el pasado miércoles en la referida institución médica, se distribuirá en otros 27 centros de asistencia sanitaria del país, según trascendió.

El donativo incluye alimentos y fármacos como bioestimulantes para el sistema inmunológico, tratamientos usados para la leucemia, antihipertensivos, pastillas para el control de hemorragias y alteraciones nerviosas.

Para el personal de salud de la entidad, estas cajas contienen mucho más que medicina y alimentos, son una muestra de esperanza, alivio y un poderoso mensaje de apoyo y solidaridad, señaló Wilfredo Roque García, director del Instituto de Hematología e Inmunología.

En el acto de recepción, Vitali Barvchuk, embajador de Bielorrusia en Cuba, recordó que la nación caribeña acogió a personas afectadas por el accidente nuclear en Chernóbil.