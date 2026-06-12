Prosigue II Bienal Internacional de Humor Político en su tercera jornada

La Bienal Internacional de Humor Político continúa en sus sedes de La Habana y San Antonio de Los Baños, con una tercera jornada que prevé combinar actividades expositivas y culturales en el territorio mayabequense.

La exposición “Humor con luz propia” del periódico humorístico Palante y sus colaboradores contará con las palabras inaugurales del Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y presidente de los Consejos de Defensa de la Revolución.

La actividad de inauguración iniciará a las 11:00 AM en el Centro Experimental de Artes Visuales «José Antonio Díaz Peláez», ubicado la Calle 23 y C del Vedado capitalino.

En el Museo del Humor de San Antonio de los Baños, a partir de las 2:00 PM, tendrá lugar en la inauguración de las muestras “La Colonización Cultural en las Bienales del Humor de San Antonio de los Baños” y “Fidel en nuestros Salones”.

Ambas rendirán homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario y les seguirán las presentaciones artísticas de poetas, repentistas y caricaturistas desde las 3.00 PM en el Parque del Humor de la propia ciudad.

En territorio habanero, la Galería Arte y Espacio, se convertirá en vitrina de la exposición personal “El ojo con sentido” de Michel Moro que también recibirá al crítico cultural y vicepresidente de la Unión de Nacional de Escritores y Artistas, Yuris Nórido.

La Galería Arte y espacio, enclavada en la Calle 4 entre 11 y Línea, es también la sede de la presentación de la revista “Revolución y Cultura”, prevista a tener lugar a las 2:00 P.M.