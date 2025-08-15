viernes 15 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

¿Quiénes son los matones despiadados de este mundo?

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
La última barbarie que los confirma entre los mayores genocidas de la historia es el apoyo incondicional de la Casa Blanca a Israel en su exterminio en tierra palestina

Autor: Raúl Antonio Capote 

Los «señores de la muerte», como el clásico ladrón, acusan a los demás de los crímenes que cometen. El mensaje en X de la Embajada de Estados Unidos en La Habana –a diez años de haber reabierto– es un embuste muy fácil de desmentir, la humanidad conoce a sus autores.

«Fidel Castro y su grupo fueron/son matones despiadados que no se detuvieron ante nada para consolidar un poder absoluto y perpetuo», publicaron en la red social.

El grupo de revolucionarios, encabezado por Fidel Castro, no precisa que nadie rompa lanzas por ellos; ahí están sus vidas ejemplares como mentís a cualquier calumnia.

Pero cabe preguntarse ante la impostura: ¿Cómo pueden los padres putativos de Trujillo, Somoza, Batista, Videla, Pinochet y compañía, acusar a alguien de cometer masacres, de violar derechos, de asesinar?

Resulta increíble tanta impudicia, incluso para los padrinos de las dictaduras que sembraron el terror y la muerte en América Latina. En nombre de los intereses de EE. UU., miles de madres aún claman por sus hijos e hijas desaparecidos.

En el libro Sobre el terrorismo occidental. De Hiroshima a la Guerra de los Drones, de Noam Chomsky y Andre Vltchek, se le atribuyen 50 millones de muertes causadas por el colonialismo y el neocolonialismo encabezado por EE. UU., después de la segunda conflagración mundial.

Baste recordar cómo, en noviembre de 1961, J. F. Kennedy ordenó comenzar los bombardeos en el sur de Vietnam, donde se utilizó el napalm y la guerra química; no olvidemos las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki; tampoco el fósforo blanco que quemó a Faluya.

Sin embargo, la última barbarie que los confirma entre los mayores genocidas de la historia es el apoyo incondicional de la Casa Blanca a Israel en su exterminio en tierra palestina, sostén que ilustra, mejor que cualquier calumnia en x, quiénes son los verdaderos matones despiadados de este mundo.

Destacadas
Recorre Díaz-Canel centros culturales y sociales de La Habana
Día Internacional de la Convivencia en Paz: Un llamado urgente
Martí siempre presente para levantarnos por la patria
Con mucha alegría se celebró el día del campesino en Palma Soriano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…