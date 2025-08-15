viernes 15 agosto 2025
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Fidel, un adelantado en cambio climático, opina politólogo argentino

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Buenos Aires, 15 ago.— El líder histórico cubano, Fidel Castro, fue un visionario que se adelantaba a su tiempo y alertó sobre lo que hoy está viviendo el mundo con el cambio climático, reflexiona el intelectual y politólogo argentino Atilio Borón.

En un extenso artículo sobre el legado del revolucionario cubano en ocasión de 99 aniversario de su natalicio, Borón recomienda escuchar el premonitorio discurso de Fidel en la Primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, junio de 1992.

«Lo que hoy dice todo el mundo, incluso politicastros de cuarta encaramados al gobierno quien sabe por cuales oscuras razones, lo dijo Fidel en poco más de cinco minutos en su discurso ante el pleno de aquella Cumbre», señala.

Y agrega: «Allí pronosticó que la especie humana estaba en peligro por la destrucción del medio ambiente, anticipó el carácter catastrófico del cambio climático que hoy estamos sufriendo y las consecuencias de la depredación que los capitalismos desarrollados estaban llevando a cabo con total irresponsabilidad, hundiendo en la miseria a los países del Sur Global».

El analista político recuerda que «muchos en la audiencia lo escucharon con un aire de burlona condescendencia: ¡Otra vez Fidel con sus apocalípticos sermones! ¿Quiénes eran esos soberbios personajillos que la historia sepultó impiadosamente?», se pregunta.

Enumera: George Bush (padre), Fernando Collor de Mello, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Saúl Menem, Felipe González (devenido en lobista de las empresas españolas), Jaime Paz Zamora, Patricio Aylwin, entre otros.

«¿Quién se acuerda hoy de estos minúsculos personajes? Pocos, y cuando lo hacen es para maldecirlos. En cambio Fidel habló y sus palabras quedaron grabadas en piedra», afirma.

«Hoy, cuando estamos al borde de una irreparable catástrofe ecológica sus palabras de alerta resuenan cada vez con más fuerza», recalca.

En su reflexión, Atilio Borón convoca a «celebrar como corresponde» el centenario del nacimiento de Fidel.

Destacadas
Recorre Díaz-Canel centros culturales y sociales de La Habana
Día Internacional de la Convivencia en Paz: Un llamado urgente
Martí siempre presente para levantarnos por la patria
Con mucha alegría se celebró el día del campesino en Palma Soriano
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…