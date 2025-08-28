jueves 28 agosto 2025
Opciones culturales en San Luis durante el cierre del verano

San Luis, Santiago de Cuba.— El talento artístico local del poblado Dos Caminos protagoniza las actividades culturales en este verano 2 mil 25.

En estos días calurosos de agosto los trabajadores de la Casa de Cultura Lázaro de Bethania de Dos Caminos ofrecen variadas propuestas, cuyo escenario principal es la comunidad. También se trasladan a los centros penitenciarios del territorio y, junto a artistas aficionados brindan opciones sanas de recreación.

La última semana de la presente etapa vacacional la conformarán las ventas de títulos diversos, la realización de peñas literarias y deportivas, las galas culturales en la comunidad y el habitual Festival del libro y la Lectura, entre propuestas.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…