Opciones culturales en San Luis durante el cierre del verano

San Luis, Santiago de Cuba.— El talento artístico local del poblado Dos Caminos protagoniza las actividades culturales en este verano 2 mil 25.

En estos días calurosos de agosto los trabajadores de la Casa de Cultura Lázaro de Bethania de Dos Caminos ofrecen variadas propuestas, cuyo escenario principal es la comunidad. También se trasladan a los centros penitenciarios del territorio y, junto a artistas aficionados brindan opciones sanas de recreación.

La última semana de la presente etapa vacacional la conformarán las ventas de títulos diversos, la realización de peñas literarias y deportivas, las galas culturales en la comunidad y el habitual Festival del libro y la Lectura, entre propuestas.