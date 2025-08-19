martes 19 agosto 2025
Detienen a autores de homicidio en centro juvenil de Villa Clara

Como resultado del proceso investigativo, fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior detuvieron a los autores del asesinato ocurrido en el Centro Cultural Somos Jóvenes, de Villa Clara, en la noche de este sábado.

La noticia fue confirmada hace pocos minutos, generando un clima de alivio y satisfacción en la ciudadanía.

En estos momentos, continúa el proceso de investigación penal, con el fin de poner a los imputados a disposición de los tribunales.

No habrá nunca impunidad para aquellos que delinquen, menos para quienes privan a otros del bien más preciado: la vida.

