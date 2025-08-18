Cantante cubana Zulema Iglesias promociona su disco Solo tú

La Habana.— «Solo tú» se titula el fonograma que promociona hoy en las plataformas digitales la cantante Zulema Iglesias, quien representará a Cuba en el Concurso Internacional de Música Intervisión, el próximo 20 de septiembre en Moscú, Rusia.

Perteneciente al catálogo de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, en el disco, nominado al Premio Cubadisco 2024, la versátil cantautora fusiona el jazz con otros ritmos.

En el CD aparecen los temas Veinte años, My funny Valentine, Guaguancó, Danza Ñáñiga, Summer time, Solo tú, Hoy se vive así, Mundo al revés, En momentos y Tensión.

En el Live Arena de Moscú, la artista santiaguera competirá con el tema Guaguancó, de su autoría, y dirección musical del argentino Rodrigo Sosa (Gran Premio Cubadisco 2025) y arreglos del propio productor y Ángel Toirac, informó el Instituto Cubano de la Música (ICM) en su sitio en Facebook.

Según el comunicado, la canción fusiona tradiciones cubanas con elementos de la historia personal de la cantante, cuya obra se caracteriza por la mezcla de géneros tradicionales cubanos, con influencias contemporáneas, al tiempo en que resalta su amplio registro vocal.

La crítica especializada la considera una artista «extraordinaria» que destaca por su potencia interpretativa y arraigo cultural, destaca el ICM.

Ha representado a Cuba en festivales y giras internacionales en España, República Dominicana, Haití y México. En este último participó en el Festival de la Cultura Maya, en Isla Mujeres, y en la reinauguración del Centro Cultural Benny Moré, de Ciudad México.

La cantante ha realizado colaboraciones con artistas cubanos y extranjeros entre los que destacan los maestros Frank Fernández, Beatriz Márquez y Pancho Amat, Premios Nacionales de Música.