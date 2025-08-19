Tildan de inconstitucional amenaza de Trump a voto por correo en EEUU

Washington, 19 ago.— La promesa del presidente Donald Trump de eliminar el voto por correo para las elecciones intermedias de Estados Unidos en noviembre de 2026, es hoy centro de críticas, sobre todo al considerarla inconstitucional.

Cualquier intento en este sentido «violaría la Constitución y constituye un paso importante para impedir elecciones libres y justas», subrayó Marc Elias, fundador de Democracy Docket, un organismo que monitorea el derecho al voto y los problemas relacionados con el acceso a las papeletas.

Según Elias, si Trump emitiera una orden ejecutiva que ponga fin al voto por correo o prohíba las máquinas de votación probadamente seguras y precisas antes de las elecciones intermedias, sería «inconstitucional e ilegal», reseñó Common Dreams.

En su más reciente ataque frontal contra el acceso democrático y el derecho al voto, el presidente Trump anunció la mañana de este lunes que liderará una iniciativa para prohibir tanto el sufragio por correo como las máquinas de votación para los comicios de medio término del próximo año.

Trump anunció el lunes en Truth Social que firmaría una orden ejecutiva sobre los procesos electorales, sugiriendo que prohibiría el voto por correo, así como las máquinas de tabulación automática utilizadas en los estados de todo el país.

También afirmó que los estados, encargados de administrar sus elecciones a nivel local, «deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el Presidente de Estados Unidos, les indique, POR EL BIEN DE NUESTRO PAÍS».

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata de Nueva York Chuck Schumer, criticó el plan de Trump y aseguró que el voto por correo es confiable.

“Dos hechos: Donald Trump perdió las elecciones de 2020 y el voto por correo es seguro y confiable”, expresó Schumer, quien advirtió: “Seamos claros: esto no se basa en hechos ni en la realidad, sino que es otra forma de Trump de silenciar a los estadounidenses”.

Trump, que quiere, en su opinión, aportar honestidad a las elecciones intermedias de Estados Unidos en 2026, subrayó en su plataforma: Actualmente somos el único país del mundo que utiliza el voto por correo. Todos los demás lo abandonaron debido al enorme fraude electoral detectado.

Datos de instituciones especializadas dan cuenta de que varios países utilizan el correo como una vía para votar, entre ellos Australia, Austria, Canadá, Alemania, India, Indonesia, Corea del Sur, Suiza y el Reino Unido.

El Partido Republicano cuenta en estos momentos con una ajustada mayoría en la Cámara de Representantes, tiene 220 escaños de los 435 de ese hemiciclo. El Partido Demócrata posee 212 butacas.

Por su parte, el Senado tiene un balance de poder 53 (los republicanos) por 45 (los demócratas).

En las elecciones generales de 2024, cerca de un 30 por ciento de las papeletas emitidas se enviaron por correo.