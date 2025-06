Por David Alejandro Medina Cabrales (estudiante de Periodismo)

En las montañas de El Uvero,- que guardan ecos de batallas y sueños, donde “la historia se siente a flor de piel” como ella misma describe-, creció Mélany Daniela Gómez Ginarte, la única estudiante del municipio de Guamá en alcanzar la puntuación máxima -100 puntos- en las tres pruebas de ingreso a la educación superior.

Nacida el 15 de mayo de 2007, es hija única de dos maestros. Su madre, directora de la escuela primaria Combate de El Uvero, y su padre, también educador, sembraron en ella desde pequeña el amor por el conocimiento. “No tengo hermanos, pero mis padres fueron mi compañía y mi motivación”, dijo.

Desde niña, encontró en los libros un refugio y un camino. “La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor”, afirmó. Entre sus gustos está el K-pop, aunque escucha todo tipo de música, y el morado, su color favorito, que lleva consigo como un símbolo de perseverancia.

Estudió en el Centro Mixto Julio Díaz González, donde forjó las bases de su futuro. Sin embargo, el camino hacia la excelencia no fue fácil. Un mes antes de los exámenes, junto a otros estudiantes, se concentró en un campamento de exploradores para prepararse bajo la guía de un claustro de profesores. “Fue un mes intenso. Hubo noches en las que el cansancio quería vencer nuestra voluntad”, recordó.

“El éxito no es un regalo, es una conquista”, expresó Mélany, quien asegura que no nació siendo la mejor, sino que eligió “trabajar cuando otros descansaban, estudiar cuando otros se distraían y levantarse cada vez que fallaba”. Sus palabras resumen una disciplina férrea que la llevó a cosechar lo que sembró: lágrimas y largas horas de estudio.

Cuando recibió los resultados, la alegría inundó a su familia. “Mis padres siempre han sido mi pilar. Secaban mis lágrimas de frustración y celebraban cada logro como si fuera el más grande. Este triunfo también es su victoria”, refirió. Sus profesores, en especial el de Matemática, la abrazaron hasta “dejarla sin aire”, llenos de orgullo por su desempeño.

Uno de los momentos más memorables para Mélany fue intercambiar con el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez -durante el encuentro con jóvenes el pasado 28 de mayo en conmemoración al aniversario 68 del Combate de El Uvero-, una experiencia que describe como “maravillosa y productiva”. Pero más allá de los reconocimientos, su mirada está puesta en el futuro: estudiará Estomatología, movida por su pasión por la medicina y la salud bucal.

“Mi mérito es de todos los que me apoyaron: mi familia, mis profesores, e incluso aquellos que me dijeron que era imposible. Ellos me motivaron”, reconoció con gratitud.

Mélany Daniela no solo es un orgullo para Guamá, sino un ejemplo de que los sueños se alcanzan con esfuerzo y amor. Su historia, como las montañas que la vieron crecer, está tallada en piedra, pero su futuro promete volar más alto que sus propios sueños.