CMKC: Un legado Radial que sigue haciendo historia

Estimados oyentes, lectores:

Sepan ustedes que me ponen en una situación muy delicada al tener yo que hablarles sin efectos, sin música, sin transiciones, sin actores… y tener que hacerlo en un medio tan desconocido para mí como este, tvsantiago, aunque a decir verdad no lo es tanto, porque a estas alturas ya van siendo miles los seguidores y amigos que tengo.

Sepan además, que siento el mayor de los placeres al dirigirme a ustedes en este mi 95 cumpleaños, y lo hago NO por el simple orgullo de que sea yo la más longeva entre las 11 hermanas de la provincia de Santiago de Cuba, o porque sea la que más lejos se escucha o porque sea la que más conozca la ciudad después de haber vivido en 7 edificaciones diferentes; y lo hago muy sinceramente, porque ustedes lo vienen afirmando de manera reiterada y yo me lo he creído: por estar todos estos años en el corazón de mi pueblo.

Antes de abundarle en mi historia “personal”, consecuente y muy revolucionaria, por cierto, quiero que sepan que 5 de mis hermanas menores también cumplen “año cerrado” en este 2025: CMKW Radio Mambí el 5 de julio sus 90 primaveras, Radio Grito de Baire en Contramaestre el 24 de febrero sus primeros 35, Triple M del Tercer Frente en marzo, Radio Coral en mayo y Radio Titán en diciembre sus primeros 30 años, respectivamente.

Comprendan ustedes que por ser yo la de mayor edad entre las 11 emisoras hermanas, fue por lo que me “escogieron” para que cuente esta breve historia que ha contribuido, desde mi modesta visión, a hacer más grande la obra de los santiagueros en estos primeros(próximos) 510 años de vida de nuestra querida ciudad.

Fue la necesidad de comunicarse la primera “condición” para que los seres humanos se diferenciaran del resto de los animales, y la radio en Cuba hizo su aporte desde agosto de 1922 al entrar triunfante a La Habana guiada por Luis Casas Romero, como después lo hizo el comandante Fidel Castro Ruz, pero con su ejército de guerrilleros en enero de 1959.

Aquella novedad comunicativa de los primeros años del siglo XX no quedó solo en la capital; como símbolo de la velocidad que nos caracteriza en la transmisión de mensajes, mis primeros antecedentes se encontraron en la emisora pionera 8 AX que con su intermitencia y 2 ó 3 horas al día en el éter, comenzó a tejer esta linda historia que ahora yo les cuento, repleta de acontecimientos relevantes.

Fueron 6 las plantas radiales que comenzaron a operar en fecha tan temprana como 1923 en el Oriente cubano con los radioaficionados como principales protagonistas, pero la consolidación de tan sutil y atractiva forma de comunicarse llega con mi nacimiento y mi nombre CMKC el 23 de marzo de 1930.

Así y por voluntad de mis respectivos dueños, durante estos 95 años he vivido en distintas direcciones de la ciudad, recordando con el mayor cariño y aprecio, por lo que han significado para mí, la estancia en Aguilera 511(Fidel le habló al pueblo de Cuba el 1 de enero de 1959) y Aguilera 554 donde actualmente vivo con esa gran familia de realizadores y colaboradores y de 4 vecinos que comparten conmigo este edificio de apartamentos.

Amigos: hace mucho tiempo que quería hablarles de todas estas cosas para recordarles, además, que por mis estudios pasaron, se formaron o me han prestigiado con creces, estrellas del arte y la comunicación como Félix B Cainet, padre de la radionovela; Antonio Yoga, defensor a ultranza de la programación para niños; actores y actrices de primer nivel nacional; los premios nacionales de la radio Noel Pérez, Navarro Coello, Guzmán Cabrales, Balbuena Céspedes y la actriz Rebeca Hung; el destacado compositor Rodulfo Vaillant, la bien laureada escritora Marcia Castellanos, los periodistas Ernesto Medialdea y Ruperto Pérez López, la combatiente de la clandestinidad Gloria Cuadras y el locutor líder Lorenzo Ruiz Palau.

Me despido reiterando mis felicitaciones a la ciudad por sus próximos 510 cumpleaños y ratificando la incondicionalidad del sistema radial santiaguero ante la defensa de la gran obra de la revolución y agradeciendo a quienes me han inspirado en estos primeros 95 años de la radio en Santiago de Cuba; y lo hago con este, uno de mis slogans preferidos.

“Las novelas, las comedias y la música que quiere usted/

le acompañan diariamente por las ondas de CMKC/

en Santiago se aprovecha el tiempo/

porque el tiempo en la radio es usted/

y el oyente disfruta y se orienta/

oyendo la CMKC, oyendo la CMKC”.