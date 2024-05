Servicio asistencial incrementa protección contra el VIH

Por Loraine Castillo de los Reyes

Santiago de Cuba.— Con la prestación de los servicios de profilaxis pre exposición en el municipio cabecera y ampliación a Palma Soriano, el sistema sanitario en Santiago de Cuba favorece la protección contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA) en poblaciones claves.

Según refirió a la Agencia Cubana de Noticias Liam Dunán, jefe de la sección de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), VIH/SIDA y Hepatitis en la provincia, el programa persigue el objetivo de reducir la probabilidad de contagio en hombres que tienen sexo con hombres, transexuales y otras personas con conductas de alto riesgo.

Desde el 2022 el policlínico José Martí, de la Ciudad Héroe, constituye referencia en esta asistencia, pues brinda consejería, consultas especializadas, y otros servicios de atención a los sujetos identificados para antes o después de la exposición al virus, aseguró.

Afirmó la pronta extensión de las consultas a Palma Soriano, en aras de acercarlas a poblaciones claves del territorio, en tanto apuntó el interés de difundir la experiencia en el resto de los municipios, de forma progresiva.

Subrayó el uso del preservativo como vía de protección más segura y eficaz contra las ITS y los embarazos no deseados, no obstante, el novedoso método contribuye a minimizar las posibilidades de infectarse ante la posible exposición al padecimiento.

Destacó entre las acciones de diagnóstico más frecuentes la realización de pruebas rápidas, para detectar el VIH/SIDA, para identificarlo a tiempo y combatir sus efectos negativos mediante el uso de medicamentos antirretrovirales.

De acuerdo con el galeno, resulta necesario concienciar a los jóvenes y otras personas con actitudes sexuales de riesgo sobre lo imprescindible de conocer el estado serológico y protegerse, en aras de evitar el contagio con estas enfermedades.

En Cuba las pruebas de diagnóstico y los tratamientos dirigidos a reducir la carga viral en pacientes seropositivos son gratuitos, con el propósito de garantizar el alargamiento de la vida con la mayor calidad posible.