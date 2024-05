Mientras tenga voluntad y un propósito seguiré sirviendo a la cultura de mi país (+Audio)

Santiago de Cuba.— En esta sur-oriental ciudad vive y se encuentra muy activo el que pudiera ser el caricaturista más longevo del país, se trata de Juan Antuch Beltrán, quien con sus 90 años tiene un espíritu muy joven y optimista, un estado de ánimo que refleja en sus ofrecimientos artísticos por intermedio de la sátira y el humor.

Cuenta Juan que empezó a realizar sus actividades sobre el dibujo humorístico en la provincia de Guantánamo simultáneamente con Luís Castillo, autor de los personajes de Guaso y Carburo, acompañados por Luís Wilson, “El Don”, el creador de las Criollitas, eso fue en la década de 1950 cuando se inició con ellos, nos confirma a través de una interlocución muy pausada por el peso de los años.

Sobre mis últimas caricaturas nos dice Juan, he concluido una a la actriz Corina Mestre, Premio Nacional de Teatro, donde esta gran mujer refleja y enuncia el sentir genuino de la cubanía en la cultura nacional, ponemos algunas máscaras de júbilo y tristeza que es lo que se muestra en las tablas.

Al músico, compositor y Director de la Orquesta Habana D’ Primera, Alexander Abreu igualmente le consagré una de mis creaciones, afirma muy entusiasmado el humorista gráfico de más edad en Cuba. Asegura que él quiso utilizar la broma sin denigrar su imagen, sino con la mejor intención de opinar que está un poco pasadito de peso y que al coger un triciclo, el triciclo pierde el equilibrio por sus libras de más. Pretendo que esto provoque en el público sonrisas, admiración y preocupación, sobre todo por la salud de Alexander.

Apoyado en su bastón y acompañado por sus familiares, Juan Antuch Beltrán me cuenta que no detiene sus propuestas creativas en las caricaturas, a las que añade un cuadro al óleo que se encuentra materializando, así como la culminación de algunos trabajos para una exposición personal. Estas realizaciones asevera me llevarán algún tiempo pues veo de un solo ojo, estoy operado de cataratas, no distingo del derecho, pero con esfuerzo sigo mi vida activa en lo que es la parte artística.

Para este nonagenario maestro de la ironía gráfica, la artrosis en sus manos tampoco constituye un obstáculo, a esto se sobrepone haciendo ejercicios para conservar la flexibilidad en los dedos, ya que como él señala: “MIENTRAS TENGA VOLUNTAD Y UN PROPÓSITO SEGUIRÉ SIRVIENDO A LA CULTURA DE MI PAÍS”.

Abogado de profesión Juan Antuch Beltrán se erige a sus 90 años como un gladiador del pincel, alegre y perseverante, con una tenacidad envidiable mostrada en sus caricaturas en el Salón Nacional Sonría Compay, el cual se realiza cada dos años en Santiago de Cuba, la urbe donde reside este curtido retratista en el edificio B 43, apartamento 3 en el Distrito José Martí, desde donde vela por sus 3 hijos, 4 nietos y 5 biznietos.