Gallos y Avispas desde hoy en el Guillermón Moncada

La pelota se pone en movimiento nuevamente desde este martes al comenzar las oncenas subseries del presente campeonato cubano de béisbol que sigue liderado por los Vegueros de Pinar del Río, único equipo que ha ganado todos los compromisos bilaterales que ha disputado aunque cabe la salvedad de que su duelo con los Cazadores de Artemisa está inconcluso pero marcha 2-0 a favor de la tropa pinareña.

Para más señas los pativerdes se han impuesto sobre Industriales (3-2), Isla de la Juventud (3-2), Matanzas (4-1), Sancti Spíritus (3-2), Ciego de Ávila (3-2), Camagüey (4-1), Las Tunas (4-1), Holguín (3-2) y Santiago de Cuba (3-2) a lo que se suma el ya referido balance favorable ante Artemisa.

Desde hoy los Vegueros recibirán la visita en su predio del Capitán San Luis de los Azucareros de Villa Clara.

Los demás choques previstos en el calendario son estos:

Tigres vs Piratas en el Cristóbal Labra, Elefantes vs Indios en el Nguyen Van Troi, Cazadores vs Cachorros en el Mayor General Calixto García Íñiguez, Huracanes vs Alazanes en el Mártires de Barbados, Leñadores vs Cocodrilos en el Victoria de Girón, Leones vs Toros en el Cándido González y Gallos vs Avispas en el Guillermón Moncada.

Este lunes tuvo lugar en el estadio Latinoamericano de nuestra capital la habitual conferencia de prensa de las autoridades de este deporte y contó esta vez con la asistencia de Juan Reynaldo Pérez Pardo (Pdte de la Federación y Softbol de Cuba) y Carlos Martín (Dtor de Serie Nacional).

En este encuentro con los periodistas que cubren la disciplina se dieron a conocer las sanciones que se aplican a aquellos que estuvieron relacionados de una forma u otra con el indebido cambio de nombre del árbitro Ricardo Campanioni, a propuesta de este para evitar reacciones del público tras polémicas decisiones previas y además se hizo de conocimiento público medidas disciplinarias contra otros dos atletas por razones disímiles, el primero por abandonar contrato en Italia (Jonathan Carbó) y el segundo por reacción censurable ante una decisión arbitral (Dayán García).

Además en el curso del encuentro se notificó de una nueva circular que establece nuevas regulaciones para el uso de los bates en la presente serie nacional y se hizo referencia a un cercano compromiso internacional del Béisbol 5, así como también una breve referencia a la próxima edición de la Liga Élite.

En el caso de Beisbol 5 se confirmó que Cuba se alista para luchar por plaza en el Premundial de Beisbol 5 que acogerá Venezuela del 26 al 30 del venidero mes de junio y respecto a la Liga Élite se ratificó que mantendrá el mismo formato de la edición anterior y coincidirá con el TORNEO Premier 12 para poder terminar en enero y asistir a posible invitación a Serie del Caribe en México.

También, como corresponde, en la reunión se dio a conocer el nombre de los atletas que resultaron elegidos los mejores de la semana anterior, designación que recayó en el artillero granmense Guillermo Avilés y el serpentinero capitalino Pavel Hernández.

Finalmente aquí les dejo la captura de pantalla de las láminas mostradas en el encuentro con la prensa, referidas a las sanciones y a la reglamentación en torno a los bates.