Avispas aseguraron subserie frente a Gallos

El derecho santiaguero Osvaldo Acuña logró una de sus mejores salidas en la serie y guió a las Avispas de Santiago de Cuba en la victoria de 8 carreras por 2 frente a los Gallos de Sancti Spíritus, tercera del plantel que comanda Eddy Cajigal a costa de los emplumados y por lo tanto los rojinegros aseguraron el compromiso bilateral, quinto que dominan en el campeonato.

Acuña trabajó en total siete capítulos completos en los que le conectaron siete incogibles y le marcaron dos carreras limpias, ambas en la primera entrada cuando mostró su única debilidad al admitir par de incogibles, a los que se sumaron dos boletos.

Yunier Mendoza suscribió el primero de estos jits, luego vino boleto a Fréderich Cepeda y acto seguido cohete del cuarto bate Dunieski Barroso a la banda derecha que fletó carrera; momentos después otro boleto y finalmente una rolata impulsora de Carlos Gómez que produjo la segunda y última del episodio que fue al mismo tiempo la última que conseguirían a lo largo del juego.

Luis Ángel Torres trepó a la lomita tras la salida de Acuña y garantizó las dos argollas finales.

La derrota la sufrió el abridor Yohanny Hernández quien en siete entradas de labor admitió ocho indiscutibles y seis carreras aunque solamente dos de ellas fueron limpias porque la jornada fue aciaga en materia de defensa para los Gallos que sumaron tres pifias.

Yoandi López completó el partido y fue castigado con dos carreras limpias e igual nímero de jits en los dos episodios que lanzó.

Así como los Gallos estrenaron la pizarra en la misma primera entrada las Avispas dieron temprano golpe de tres anotaciones en el segundo capítulo, racino que les habría bastado para alcanzar la victoria dado el dominio del picheo santiaguero.

Cuatro bateadores de las Avispas se repartieron a partes iguales ocho de los diez indiscutibles que alcanzó el conjunto, fueron ellos: José Luis Gutiérrez (par de dobletes), Luis Veranes, Euclides Pérez (un doblete) y Maikol Poll (un doblete).

Pese a la actual cadena de triunfos Santiago de Cuba sigue sin poder entrar en zona de clasificación ya que los ocupantes de las casillas séptima y octava, Artemisa y Matanzas, también están envueltos en rachas victoriosas.

Veamos algunos matices distintivos de esta jornada de jueves:

El matancero Yariel Duque disparó su cuadrangular número 100 en series nacionales.

El también yumurino Eduardo Blanco remolcó cuatro carreras y se afirmó como líder de este departamento con 57 fletes, es decir dos más que el pinareño Alexei Ramírez.

Santiago de Cuba logró su tercera victoria consecutiva a costa de los Gallos de Sancti Spíritus y con ello aseguró el compromiso bilateral, quinto que se anexan en el campeonato.

Los Cocodilos de Matanzas con la mejor racha ganadora, ya suman seis victorias consecutivas.

Los Leñadores de Las Tunas en sentido opuesto, protagonizan la peor racha con media docena de reveses al hilo.

El serpentinero matancero Henry Moyet conquistó su quinta victoria sin derrotas en el certamen.

El pinareño Yasser González a la cabeza de los jonroneros al disparar su estacazo número catorce.

El guantanamero Overt Cremet llegó a trece bambinazos al igual que los pinareños Alexei Ramírez y William Saavedra y le siguen los pasos al líder Yasser González.

Ahora, tiempo del repaso general a la jornada y del vistazo a la tabla de posiciones:

SSP 2–7–3

SCU 8-10-0

JG: Osvaldo Acuña (4-2) (13-6)

JP: Yohannys Hernández (3-3) (20-16)

VCL 8-12-2

PRI 4-11-2

JG: Osdany Rodríguez (6-5) (14-11)

JP: Randy R. Martínez (5-2) (5-2)

JS: Dairon Casanova (5) (12)

HR: Yaser J. González (14to) PRI (76)

Ariel Díaz (1ro) VCL (2)

KO7️

CFG 1–5–3

GTM 13-13-0

JG: Enyer Fernández (5-3) (12-18)

JP: Maikel Borrel (0-1) (0-4)

HR: Over Cremet (13ro) GTM (52)

José Oramas (1ro) CFG (3)

MAY 9-12-1

GRM 10-12-1

JG: Yunier Castillo (4-4) (22-22)

JP: Adrián Sosa (3-2) (39-26)

HR: Lázaro Ponce (2do) MAY MAY (4)

Darían Palma (5to) GRA (11)

Raico Santos (4to) GRA (23)

Yasniel González (5to) MAY MAY (80)

KO 7

LTU 6-10-2

MTZ 16-16-1

JG: Henry Moyet (5-0) (7-1)

JP: Aliexis Batista (0-1) (0-1)

HR: Denis Peña (11no) LTU (33)

Rafael Viñales (11no) LTU (120)

Yariel Duque (6to) MTZ (100)

ART 9-14-1

HOL 7-10-4

JG: Yaciel Albejales (1-0) (1-0)

JP: Wilson Paredes (4-7) (52-60)

JS: José A. García (9) (307)

HR: Adriel Hechevarría (1ro) HOL (1)

IND 3-7-2

CMG 6-9-0

JG: Yosmel Garcés (4-3) (15-15)

JP: Fher Cejas (1-2) (1-3)

HR: Leonel Moas (6to) CMG (35)

CAV 8-16-3

IJV 6-12-1

JG: Yunier Batista (2-4) (6-10)

JP: Oscar Jacomino (0-1) (25-19)

Tabla de posiciones:

PRI 33-17

GRA 30-20

LTU 27-18

CAV 29-21

CMG e IND 28-22

ART y MTZ 27-23

====================

SCU 26-24

VCL 24-26

MAY y GTM 22-28

SSP 21-29

HOL 18-32

IJV 16-29

CFG 17-33