Avispas con leve mejoría pero obligadas a cadena triunfal

Luego de venir de abajo en la tercera entrada cuando perdían con margen de 4 carreras por cero y lograr racimo que les dio el empate, gracias a efervescencia ofensiva de cinco imparables; entre ellos dobletes de Robert Delgado, Maikol Poll y Yordan Manduley, ante picheos del abridor Abel Campos, las Avispas de Santiago de Cuba cambiaron radicalmente el curso de la historia en el partido de cierre del compromiso bilateral con los Gallos de Sancti Spíritus y finalmente se alzaron con triunfo de 8 anotaciones por 4.

La causa rojinegra entró en problemas desde el mismo comienzo del juego pues el veterano Danny Betancourt fue recibido con agresividad por los emplumados que le marcaron par de carreras en el episodio de apertura al ligar sencillos de Arencibia (robó segunda) y Moreno (lo empujó), a los que se unió un doblete de Fréderich Cepeda que fletó la otra.

En la siguiente entrada volvieron a la carga ante la fragilidad mostrada por el derecho Betancourt y agregaron otras dos anotaciones aunque vale decir que ambas fueron sucias a consecuencia de un error que marcó el comienzo del epsiodio.

Tras la pifia vino un boleto, luego un sacrificio que adelantó los corredores a tercera y segunda, un out intercalado que debió ser el tercero de la entrada de no haberse producido la pifia referida y acto seguido el timonel santiaguero optó por boleto intencional a Cepeda que llenó las almohadillas para buscar el tercer out con Barroso pero la táctica no funcionó porque Betancourt acabó otorgando transferencia que dio lugar a carrera forzada. Este fue el final de su presencia en la lomita.

Se inició entonces un excelente relevo largo de Yosmel Garcés que sería de capital importancia para la victoria santiaguera. El diestro lanzó cuatro entradas y dos tercios con solamente tres jits permitidos y cinco chocolates repartidos a los Gallos.

Un doblete de Cepeda y un boleto a Barroso en el séptimo tras un out provocaron la entrada en acción del relevista Yoandris Montero que pudo contener a los rivales durante una entrada y dos tercios antes de entregar la pelota a Reynaldo Álvarez, encargado de colgar la última argolla.

Luego de haber conseguido el empate en la tercera entrada, como les adelanté, las Avispas tomaron la delantera en el sexto con dos anotaciones y remataron con otras dos en el séptimo, estas últimas por estacazo de Yordan Manduley con uno a bordo, el cuadrangular número 67 que consigue en series nacionales y que fue anexado al expediente del relevista Yankiel Mauris.

Manduley fue el hombre grande del ataque ganador al batear de 4-2, doblete, cuadrangular, tres remolcadas y dos anotadas.

Ganó Yosmel Garcés y perdió Yunier Batista, segundo en subir a la lomita por los Gallos. De esta forma la sub-serie terminó 2-2 pero en general el saldo resultó favorable a los emplumados que ganaron seis de los ocho juegos que disputaron.

La situación de las Avispas de cara al objetivo de incluirse entre los cuatro primeros para avanzar a los play-off es sumamente complicada y solamente parece posible si eslabonan una cadena victoriosa porque restan solamente doce juegos para el cierre de este segmento del campeonato.

En la jornada los Cocodrilos de Matanzas pudieron frenar el ímpetu de los Leñadores de Las Tunas y conquistaron victoria de 5 carreras por 4 que les permitió ampliar el margen de que gozan en la cima del campeonato.

Ganó Jesús Pérez, perdió Branlis Rodríguez y salvó Armando Dueñas. El mejor bateador por los vencedores fue Alexander Pozo que logró de 5-3, par de remolcadas y una anotada.

El compromiso general entre ambos planteles terminó igualado a cuatro triunfos por bando.

Por su parte Industriales eslabonó la segunda victoria consecutiva a costa de los Cazadores de Artemisa, esta vez 9 carreras por 5 y por lo tanto terminaron el duelo bilateral con paridad 4-4.

La victoria en el orden individual para el relevista Rafael Perdomo, el fracaso para el abridor Elián Moreno y salvamento para Juan Peñalver.

Por los ganadores botó la pelota Yoasnier Pérez (remolcó cinco carreras y fue baluarte de los melenudos) mientras que por los derrotados lo hicieron Dennis Laza y José Antonio Jiménez.

Tras el cierre de estas sub-series así marcha la tabla de posiciones: Matanzas 17-11, Sancti Spíritus a dos juegos, Artemisa a tres al igual que Industriales y Las Tunas, finalmente Santiago de Cuba a siete juegos del líder.

Mañana darán inicio nuevos duelos: Gallos vs Cazadores en el 26 de Julio (1.30 de la tarde), Cocodrilos vs Leones en el Latinoamericano y Leñadores vs Avispas en el Guillermón Moncada; estos dos últimos juegos a partir de las 6.30 de la tarde.