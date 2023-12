Mae de la Cruz Gamboa está dispuesta a seguir defendiendo sus derechos

Cuando llegué a su casa en el nuevo asentamiento de Hicacos, ubicado en el reparto Abel Santa María al este de la ciudad de Santiago de Cuba, me encontré a la Doctora Mae de la Cruz Gamboa lavando. Después del saludo, amablemente me invitó a pasar y me mostró lo espaciosa que era su casa, mientras creaba las condiciones “para hacerte un poquito de café”, me aseguró.

La Doctora Mae de la Cruz Gamboa es una psicóloga con maestría en Medicina Natural y Tradicional y Atención Integral al Paciente. Actualmente trabaja en el hospital provincial Tamara Bunke (materno norte) y es una apasionada de su profesión. Durante la pandemia de la COVID-19, se sometió al régimen de trabajo establecido para el personal de salud pública que permanecía en la zona roja, demostrando su compromiso con los pacientes y el sacrificio a toda prueba.

Con 42 años de edad, que los cumple este domingo 10 de diciembre, coincidiendo precisamente con el Día de los Derechos Humanos, la psicóloga Mae de la Cruz Gamboa habla con convicción sobre este tema: “Soy madre numerosa, tengo cinco hijos, cuatro de ellos menores de edad y la mayor, de 20 años, graduada de técnico medio en educación, ejerce como educadora en un círculo infantil. Otra de mis hijas está en la Escuela de Iniciación Deportiva en taekwondo y tres asisten a la escuela primaria en la ciudad escolar ’26 de julio’. Los derechos no son abstractos, éstos son los míos, y los defenderé como parte fundamental de mi vida”.

Decidí preguntarle acerca del costo de los estudios de sus hijos y su respuesta fue enfática: “No me cuesta nada”. Además, añadió: “por ser madre de cinco hijos, el Estado me asignó una vivienda de tres habitaciones con buena comodidad; antes vivíamos todos juntos en una casa de una sola habitación, así que puedes imaginar cómo era aquello”.

La difícil situación económica, agravada por el alto precio y la escasez de alimentos, ha puesto a prueba la capacidad de la psicóloga Mae al enfrentar la vida; ella asegura que estos desafíos, aunque inmensos, le dan fuerzas para seguir adelante y cumplir con su trabajo, atender a su familia y mantener la esperanza de que esta situación sea superada.