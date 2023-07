Avispas igualaron play-off, Leñadores semifinalistas

Las Avispas de Santiago de Cuba disfrutaron una salida de lujo de su astro Alberto Bisset y pintaron de blanco a los Toros de Camagüey con pizarra de 5 carreras por 0, resultado que les permitió emparejar la balanza a dos victorias por bando en la porfía de Cuartos de Final del campeonato cubano de béisbol.

El estelar derecho de Palma Soriano se mostró irreductible en sus 40 años y ofreció una verdadera disertación en el Cándido González al punto de completar las nueve entradas con solamente tres jits permitidos, uno de ellos dentro del cuadro, concedió un solitario boleto y recetó par de chocolates para anular totalmente el poder de ataque de los Toros de la Llanura.

Para mayor abundamiento vale señalar que al diestro le hicieron 28 conexiones, 16 ellas dentro del cuadro, 10 a los jardines y solamente 2 imparables llevaron la pelota a las praderas, según datos aportados por Círculo de Espera en Telegram.

En suma una soberbia actuación que fue pilar en este importantísimo triunfo que da la igualada en la serie a las Avispas y al mismo tiempo obliga a que la decisión del play-off tenga lugar en el estadio Guillermón Moncada.

La derrota la sufrió el abridor zurdo Dariel Góngora.

Desde el punto de vista ofensivo el más productivo para la causa ganadora fue el cuarto bate Osday Silva al propulsar dos carreras fruto de oportuno imparable en cinco comparecencias al cajón de bateo. Consiguieron par de imparables José Gutiérrez, Dasiel Sevila y Francisco Martínez.

Por su parte los Leñadores de Las Tunas doblegaron por cuarta ocasión consecutiva a los Tigres de Ciego de Ávila, esta vez con pizarra de 5 anotaciones por 1, y se adjudicaron el primer boleto semifinalista.

Ganó Keniel Ferraz y perdió Luis Alberto Marrero.

El conjunto de Matanzas cosechó triunfo por la vía del fuera de combate en siete episodios ante los Cazadores de Artemisa en el Victoria de Girón y ha pasado a dominar el duelo 2-1.

Las cifras que mostró la pizarra este miércoles fueron Artemisa 2-Matanzas 12. Ganó Denis Quesada y perdió Elián Moreno. Botaron la pelota José Jiménez y Rubí Silva.

Ahora los yumurinos llevan ventaja 2-1 en este play-off.

La jornada se completó con la victoria lograda por los Gallos espirituanos en el Latinoamericano a costa de los Leones de Industriales con marcador de 10 carreras por 1.

Triunfo para Alex Guerra y revés para Reemberto Barreto.

Los emplumados toman ventaja 2-1 en la porfía por el boleto hacia semifinales.

Hoy hay tres juegos programados pues ya los Leñadores avanzaron al siguiente segmento del campeonato.

Avispas vs Toros en el Cándido Gonález, Gallos Vs Leones en el Latinoamericano y Cazadores vs Cocodrilos en el Victoria de Girón.