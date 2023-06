Medicina natural y tradicional, fortaleza en la salud cubana

La Medicina Natural y Tradicional en Cuba no es una simple opción, ni solo una alternativa energética y naturalista o complementaria, como se concibe internacionalmente, sino una fortaleza de un alcance inmedible en la salud, con énfasis en la prevención y promoción por una calidad de vida superior de la población.

Es un hecho palpable a todos los nativos, quienes han ido ganando en cultura sobre la importancia de su uso, no solo para sustituir medicamentos carentes, como consecuencia del recrudecido bloqueo, sino por los beneficios que proporciona en la terapéutica y porque en su mayoría, no tienen efectos secundarios, ni interfieren en tratamientos paralelos.

La Doctora Máster, Regina Mercedes Rivera Odio, es la jefa del Programa de Medicina Natural y Tradicional en la provincia Santiago de Cuba, quien, en diálogo reciente, significó que esta actividad está integrada al Sistema Nacional de Salud como especialidad y como programa, de ahí que “en este territorio del oriente cubano existen 32 consultas de MNT (Medicina Natural y Tradicional), en Atención Primaria de Salud, atendidas por médicos, enfermeras(os) y diplomados o especialistas.

“En todos los hospitales está presente este servicio para el desarrollo asistencial, docente e investigativo y el centro de referencia radica en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente “Dr. Juan Bruno Zayas”. Ahí se forman los residentes (22 en estos momentos), cuenta con tecnología avanzada y camas de hospitalización para pacientes, remitidos de las diferentes áreas de salud y que requieren ser ingresados porque padecen de dolencias crónicas y no mejoran con el tratamiento integral en los otros niveles de atención”.

Según explicó la doctora Rivera Odio, a partir de la Resolución 381 del 2015, quedaron establecidas las modalidades para la asistencia, la docencia y la investigación en tan importante programa de la Salud, tales como: la Acupuntura y técnicas afines, Fitoterapia, Apiterapia, Homeopatía, Terapia floral, Ozonoterapia, Heliotalasoterapia, hidrología médica, ejercicios terapéuticos tradicionales, orientación nutricional naturista y Medicina Ayurveda. Cada procedimiento se aplica, de forma diferenciada, de acuerdo a la patología de los pacientes.

En la provincia, al igual que en todo el país, la Medicina Natural y Tradicional no representa simples procedimientos para la atención a determinadas enfermedades, sino que tiene un reconocimiento importante en el Sistema de Salud, de ahí que está incorporada como asignatura en las carreras de Medicina, Estomatología y Enfermería; se imparten cursos de postgrados, maestrías y doctorados, y se desarrollan proyectos afines. Actualmente la provincia dispone de 40 especialistas y 380 másteres, y otros muchos profesionales realizan diversas investigaciones.

La eficacia de la Medicina Natural y Tradicional ha sido probada en el 90 % de las afecciones del cuadro de salud de la provincia, tanto en las urgencias como en las enfermedades crónicas no trasmisibles e incluso en situaciones epidémicas. También es notorio que, según se prevé, el 42 % de los pacientes atendidos a instancia primaria, deban ser tratados por el referido servicio, sin embargo se alcanza el 48 % en todos los municipios.

Los beneficios de la Medicina Natural y Tradicional son incalculables, no solo por su carácter ecológico y natural; por ser económica, de escasas reacciones adversas, ni interacciones medicamentosas; actúa como un todo integrado porque trata no sólo lo físico, sino lo sicológico, lo emocional y espiritual.

“Para mi desarrollo profesional ha sido de gran relevancia porque me ha incorporado conocimientos teórico-prácticos y así he podido contribuir a la formación de profesionales de la salud, realizar diagnósticos precoces, que han evitado enfermedades, y he obtenido resultados favorables con los tratamientos. Siento una gran satisfacción porque se trata de un proceder más humanizado, en razón de la calidad de vida de los pacientes”, dijo la doctora Rivera Odio.

De la Medicina Natural y Tradicional queda mucho por decir, al ser un programa de extraordinaria contribución a la salud donde quiera que se aplique. En Cuba, deviene, además, poderosa solución y defensa, ante las carencias de medicamentos y recursos técnicos y logísticos, ocasionados por el bloqueo estadounidense. Es un baluarte que enaltece al Sistema de Salud cubano.