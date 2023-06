La lluvia paralizó el béisbol en San Salvador 2023

Este lunes las fuertes lluvias dejaron sin resultados la fecha competitiva del béisbol correspondiente a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, pues el único choque que pudo iniciarse, Cuba vs Venezuela, tuvo que ser detenido y finalmente suspendido tras entrada y media, en momentos en que nuestra selección nacional llevaba ventaja de 2 carreras por cero.

Las otras suspensiones correspondieron a los duelos Puerto Rico vs Dominicana, México vs Curazao y Nicaragua vs El Salvador.

Hoy Cuba debe de enfrentar a Puerto Rico en el horario de 6.30 p.m. (hora de nuestro país) pero los pronósticos meteorológicos siguen siendo muy desfavorables, a tal punto que los organizadores han hecho saber que si definitivamente no se pueden efectuar en los plazos previstos los juegos correspondientes a esta cita beisbolera, entonces los cuatro cupos en disputa para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se entregarían según el orden por países en el ranking mundial.

De ser así finalmente, entonces el primer pasaporte quedaría en poder de México (No. 3 del ranking), el segundo para Venezuela (No. 6), el tercero se lo adjudicaría Cuba (No. 7) y el cuarto correspondería a Dominicana (No. 10).

62 Serie Nacional de Béisbol.-

Este lunes se disputaron dos juegos pendientes y sus resultados fueron estos:

Pinar del Río 1-2 Artemisa

Ganó Geomar Núñez, perdió Mario del Hoyo y salvó Miguel Lahera.

Guantánamo 12-0 Matanzas

Ganó Yonder Briñones y perdió Noelvus Entenza.

Así las cosas, ya Artemisa aseguró la tercera plaza.

Sigue pendiente el último cupo para los play-off que está en discusión entre Mayabeque y Ciego de Ávila.

Hoy se efectuarán dos juegos pendientes:

Gallos vs Tigres y Cocodrilos vs Indios.