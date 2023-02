Todo con Amor

El amor es el regente supremo de la existencia humana en su más amplia dimensión, aunque algunos quizás discrepen porque siguen atrapados en la mirada estrecha de considerarlo exclusivo de la pareja.

Sin apelar a la historia de su establecimiento, en nuestro país siempre se celebró entre los enamorados y no hay dudas de cuánto toca al corazón cuando un beso, un abrazo, un obsequio cargado de emociones colma las expectativas para un día señalado. Y este sigue constituyendo una razón importante.

El amor es un sentimiento tan grande, que no basta su reconocimiento en una sola dirección. No es menos cierto que es esencial en la conformación de la familia, célula básica de la sociedad, no solo por la procreación y necesario crecimiento de las poblaciones, sino además para hacer de las personas, entes plenos de sentimientos nobles y desprendidos de ambiciones nocivas, maldad, acciones negativas, causa de muchos problemas personales y sociales.

Haber sido alcanzado por la flecha de San Valentín es algo de especial sentido humano y genera felicidad cuando la entrega se corresponde sin mediar obstáculos, pero el desarrollo del entendimiento a instancias del siglo XXI nos indica que el amor es mucho más abarcador y que la amistad también exige su espacio.

Toda obra creativa y espiritual de hombres y mujeres requieren, además de la inteligencia, su gran cuota de amor, el emprendimiento en cualquier esfera social, el quehacer cotidiano ante los desafíos en todos los órdenes; vencer en los estudios y en cualquier tarea por difícil que parezca. El médico, el científico, el deportista, el periodista, el individuo común necesita estar apropiado de ese sentimiento, que no por casualidad se le identifica como la fuerza que mueve la tierra.

Así sucede en muchos lugares con independencia de idiomas, razas, credos, de otras muchas diferencias, mas en nuestro país se erige como algo imprescindible, al punto de asegurarse como una importante razón de la unidad, de esa unidad que nos ha hecho invencibles ante el imperio cercano. Con el imperativo del amor y la verdad los cubanos hemos crecido y se ha resistido con inteligencia ante la más cruel política desatada por la administración norteamericana. Y el amor ha sido más fuerte que los odios.

El amor necesita de valores como la honradez, el altruismo y la lealtad en la relación de pareja y en todo cuanto hagamos para avanzar. Ponerle corazón a nuestras manos e inteligencia, significa proceder con amor en todas las contiendas. Es una importante garantía en la conquista de nuestros sueños.

Por eso, sirva hoy y siempre el agasajo a todos los enamorados, correspondidos o no, y a quienes se empeñan con amor a romper barreras y a hacer cada vez, la obra más intensa y más sublime, el abrazo de la historia.