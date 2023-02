Consejos Populares: Crecer desde el sentido de pertenencia y la responsabilidad

La democracia participativa en Cuba tiene su máxima expresión en la propia génesis y concepción del Poder Popular, suerte de una obra social donde las personas asumen, en colectivo, el liderazgo de su vida, como resultado de un sistema construido para el bienestar de todos.

Paradigma de este importante proceso social es el Consejo Popular, surgido en 1988 de manera experimental hasta el año 2000, en que se crea definitivamente como órgano de gobierno más vinculado a los delegados, al pueblo y a los centros laborales de su área de acción e investido de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones.

En los 23 años de su constitución, los consejos populares en Santiago de Cuba han cumplido una misión importante, en razón del mejor desenvolvimiento de cada demarcación. Necesidades asistenciales, económicas, educacionales, culturales y sociales en general, han constituido centro de su atención con el nivel de exigencia correspondiente para lograr mayor eficiencia e interrelación en las entidades de la producción y de los servicios, enclavados en su área de acción.

A la par han tenido que enfrentar muchas situaciones complejas, producto de desastres naturales como el ciclón Sandy y en estos últimos años una pandemia, que trastocó la vida del país, y con un bloqueo recrudecido, responsable principal de la mayoría de los problemas, incluso en el orden subjetivo. Los errores administrativos, la falta de acometividad, la organización deficiente y otros muchos problemas, a semejanza han incidido también de forma negativa.

No obstante, los Consejos Populares han demostrado ser una fortaleza importante y eso posibilita intensificar sus funciones, sobre todo con una clara visión de que todas las etapas no son iguales y la que actualmente vivimos exige más control, acometividad y decisiones inteligentes con el principio de la unidad, lo que no siempre se ha cumplido bien.

Actualmente el municipio Santiago de Cuba cuenta con 29 Consejos Populares y 279 delegados, como resultado del proceso correspondiente a la décima legislatura del Poder Popular. Sin dudas se trata de una elevada responsabilidad que asumen en un escenario complejo que recaba de mucha voluntad y apego al trabajo del órgano, no para resistir las adversidades, sino para ser creativos en la búsqueda de alternativas, al tiempo de propiciar y cumplir el principio de la unidad.

Los Consejos Populares han velado por el correcto funcionamiento de su rol en cada demarcación, pero no siempre han sido sistemáticos ni efectivos en sus controles, ni en la debida organización, ni seguimiento ante aspectos tan sensibles como las distribuciones de los alimentos, con independencia del daño real que ocasiona el bloqueo.

Por eso es esencial aunar fuerzas entre los decisores y todos los niveles establecidos para tratar de garantizar los recursos básicos y aplicar iniciativas inteligentes del cómo hacer, con la mirada rectora del gobierno local y el emprendimiento organizado y ágil de las entidades comprometidas.

A los Consejos Populares en su cardinal desempeño, como representantes de la Asamblea Municipal y de la población, donde actúa les toca, además, contribuir a su garantía. Las circunstancias actuales demandan de mucha entrega y creatividad; crecer con vigor desde el sentido de pertenencia, la responsabilidad y el firme propósito de levantarse ante las dificultades y vencer.