Santiago de Cuba: 94 casos confirmados a COVID-19

Spread the love

El departamento de Vigilancia en Salud de la Provincia Santiago de Cuba informa que de un total de 531 muestras procesadas en el día de hoy resultaron 94 casos confirmados a COVID-19.

Todos los casos son autóctonos. Se reportan 37 casos del municipio Santiago de Cuba, 17 en Songo la Maya, 11 en Guamá, 10 casos en III Frente, 6 casos en Mella, 5 en Contramaestre, 4 en II Frente y 2 en Palma Soriano y San Luís, respectivamente.

El municipio Santiago de Cuba reporta 32 casos: En el Distrito I las áreas Frank País con 2, José Martí 3 casos y Julián Grimau no reporta casos. En Distrito II Camilo Torres reporta 1 caso y el Carlos J. Finlay no reporta casos. El Distrito III con las áreas 28 de septiembre 2 casos y Municipal 1. López Peña no reporta casos en el día. Distrito IV Armando García 6, 30 de Noviembre 2 y Josué País 4. De los poblados el Caney con 7 casos, Boniato 6, Cristo 2 y Cobre 1. La Pimienta y Siboney no reportan casos en la jornada.

Se identifican 346 sospechosos de padecer COVID-19 encontrándose ingresados en hospitales 69 y 262 en su domicilio con seguimiento por el médico de la familia. Disminuye el número de casos activos con respecto al día anterior (42 menos).

Permanecen ingresados 455 pacientes confirmados de COVID-19. Se informan 554 altas en el día, de ellos se reportan 122 pacientes recuperados. Se identifican 1039 contactos de los casos positivos del día promediando 11 contactos por paciente.

Se reportan 7 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. De ellos reportados de críticos estables 3 y graves 4. Se notifican 2 pacientes en edades pediátricas reportados uno de crítico estable y uno de grave.

Se acumulan 572 fallecidos en toda la pandemia, 3 en la primera etapa, 550 en la segunda y desde el 20 de octubre hasta la fecha 19. No se reportan fallecidos en el día.

Las autoridades de salud recomiendan mantener en práctica las medidas para la prevención de la COVID-19 y alertan que ante manifestaciones respiratorias cómo tos, fatiga, dolor de garganta, de cabeza y muscular, fiebre y estornudos acuda inmediatamente a su médico de familia. Si tiene su esquema de vacunación completo con Abdala u otra vacuna, acuda a aplicarse la dosis de refuerzo.