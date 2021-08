Tokio 2020: Mijaín sigue siendo Mijaín

Spread the love













Lucha grecorromana Makujari Messe Hall

Santiago de Cuba, 1 ago.— Toda Cuba esperaba el debut de nuestro abanderado Mijaín López en su cuarta olimpiada y en su esperanza de llegar al cuarto título en estas lides. En 8vos de finales enfrentó al rumano Alin Alexuc Ciurariu, al que le gana por superioridad técnica 9-0. Su segunda salida en 4tos de finales ante el iraní Amin Mirzazadeh; continua el gigante de Pinar del Rio con el ímpetu que lo caracteriza, le marcan amonestación al iraní por no atacar, 1×0. López marca 4 puntos y dos más cuando logra el desbalance, 7×0. Mirzazadeh sabe a quién se enfrenta, la leyenda continua y gana el combate por superioridad técnica 8×0.

La semifinal de lujo, dos hombres que se conocen ampliamente. El turco Riza Kayaalp sabe que debe tomar la iniciativa y se va delante, en el suelo no puede dominar al pinareño que marca dos. Van al video y determinan que la técnica aplicada no es válida, continua marcador 1×0 favorable al isleño. Otra vez la pasividad para el de Turquía. Una final adelantada, en la que Kayaalp no puede mover al gigante de Herradura y queda en semifinales.

El otro cubano en salir seria el habanero Luis Alberto Orta, en una noche memorable. En 8vos de finales gana fácilmente ante norteamericano y también bronce Panamericano de Lima 2019, Ildar Hafizov; la ventaja de 3 puntos en el segundo periodo para concluir 5×0. En 8vos ante el representante del Comité Olímpico Ruso, el subcampeón del mundo, Sergey Emelin. Y el título no lo asusta al cubano, sale a ganar su combate y lo consigue; el primer periodo difícil y al final logra el desempate 4×3. En la semifinal Víctor Ciobanu de la República de Moldavia, y Orta vuelve al combate con mayor empuje marca 4 puntos justo al inicio, pero lo dejan en 2. Continua con su ritmo de combate y vuelve a puntear, 3×0; en el segundo periodo anota dos y casi lo saca del colchón, 7×0. Y para felicidad nuestra en un inicio de ataque del moldavo el cubano contrataca y lo proyecta, logrando 11×0 para ir a la final de los 60kg. Súper actuación que no estaba en los planes.

Boxeo Arena Kokugikan

Al filo de las 4:30 de la madrugada en Cuba el pinareño Lázaro Álvarez inicia la presentación de los cuatro boxeadores cubanos en el cartel del día nueve para esta disciplina. El Príncipe derrota por votación dividida al tailandés Chatchai-Decha Butdee y va a semifinales en los 57kg.

El segundo en salir también es de la tierra del mejor tabaco del mundo, Roniel Iglesias que ya sabe lo que es una medalla olímpica se presenta ante el ruso Andrey Zamkovoi en los 69kg. El cubano gana fácilmente los dos primeros asaltos, a pesar de los ataques del euro asiático que lo dejó fuera de la final en el mundial de 2019. En el tercer asalto se define el combate favorable 3×0 para el cubano asegurando la medalla de plata. Rival: Pat McCormakc de Gran Bretaña por el oro el día 3 de agosto.

El guantanamero Arlen López en los 75kg debió emplearse a fondo para dominar el combate ante un rival que presentaba armas muy similares. Loren Berto Alfonso Domínguez tiene la escuela cubana, nació con ella y su entrenador también. El primer asalto se lo lleva el representante de Azerbaiyán. Sin embargo, en el segundo y el tercero primó la capacidad física del oriental, Alfonso aceptó el intercambio y pudo ganar. La casta de López le da la victoria de manera unánime. Ira a la final por el oro contra el británico Benjamín Whittaker el día 4 de agosto.

Y llega con Dainier Peró el súper pesado, la primera derrota para nuestro país del buque insignia. Richard Torrez JR. De Estados Unidos presentó un mejor combate a la postre ganador. Obtiene la sonrisa con votación divida de 4×1.

Lo que viene

Este lunes 2 tendremos las finales de los 60 y los 130 kg de la lucha grecorromana. Mijaín ira por su cuarto título ante el georgiano Iakobi Kajaia y Luis Orta ante el japonés Kenichiro Fumita.

Saldrán al colchón Yudaris Sánchez en libre 68kg y por la greco Gabriel Rosillo 97kg y Yosvany Peña 77kg.