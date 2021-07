Pistolero Grau: del avión a las dianas y un lugar 19

Spread the love













Tokio, 24 jul.— Una meritoria actuación rindió hoy el cubano Jorge Grau en el Campo de Tiro de Asaka, durante los Juegos de la XXXII Olimpiada, al concluir en el puesto 19 de la ronda eliminatoria de la pistola aire a 10 metros.

Llegado a esta ciudad el viernes, tras resolverse cuestiones vinculadas al control epidemiológico y la ruta de viaje, el antillano dedicó algunas horas al sueño y esta mañana se familiarizó con las exigencias de una competencia a la que concurrieron 36 pistoleros en busca de la final.

Campeón panamericano en Lima 2019, Grau logró series de 93, 100, 94, 98, 96 y 93 unidades, para un total de 574 que resulta inferior a su mejor registro personal, fijado en 578 según declaró.

Lógicamente cansado, pero sobre todo algo descoordinado, al guantanamero le afectó la inestabilidad en las puntuaciones de una tanda a otra, y también consumió mucho tiempo en busca de la mayor concentración posible.

Sépase que acabó su faena a solo 30 segundos del tiempo reglamentado, lo cual ilustra el esfuerzo realizado para firmar el mejor papel posible, por cierto el más destacado entre todos los latinoamericanos inscritos.

Hasta el cierre de la cuarta ronda el cubano mantenía opciones de pasar entre los ocho finalistas, pero las dos series finales le condenaron definitivamente.

«Me faltaron algunas cosas por trabajar un poco más. Hice lo más que pude con el tiempo que tenía, aunque me extendí en algunas cosas y salió el resultado que pudo», reconoció serio y corto de palabras a la prensa cubana que le esperó para obtener sus consideraciones.

«No me afectó tanto el cansancio como la falta de entrenamiento en estos últimos días. Hubo cosas puntuales que me golpearon como el apriete y disparador, de ahí que diera algunos jalonazos y sacara algunos disparos fuera del centro», detalló sobre momentos que cambiaron la suerte de su presentación.

«Hoy hice una buena serie, la segunda, y eso me motivó mucho. Pero hubo cosas que no podía arreglar en este momento», reconoció antes de considerar excesivos los controles técnicos sobre su arma y el calzado por parte de los oficiales del evento.

«Agradezco mucho a todos los que siguen el deporte, sobre todo el tiro deportivo; también a las personas que me han dado su apoyo para estar acá. Agradezco estar acá, pensé que no iba a ocurrir, pero ha sido posible y es una gran escuela. Me llevo enseñanzas para mejorar algunas cositas», concluyó.

El jefe de la delegación cubana acá, Osvaldo Vento Montiller, junto al presidente del Comité Olímpico Cubano, Roberto Leon Richards, felicitaron al tirador apenas concluyó la prueba.

Ambos resaltaron su esfuerzo, su disciplina y el resultado en las actuales circunstancias, y le desearon éxitos en su próxima presentación acá y en futuros eventos. Grau volverá a tirar junto a Laina Pérez en la modalidad mixta el día 27 de julio.

En cuanto a la justa de hoy, el indio Chaudhary Saurabh lideró la clasificación con 586 puntos y luego se llevó la corona con tirada final de 244.8, la cual quedará como nuevo récord olímpico.

Las medallas de plata y bronce correspondieron al serbio David Mikec y el chino Wei Pang, por orden. El último clasificado a la final obtuvo 578 unidades, un detalle que demuestra las potencialidades de Grau para brillar.

La jornada en el sofocante campo de tiro tokiota, distante a unos 42 kilómetros del Centro Principal de Prensa, estuvo marcada por la visita del presidente del COI, Thomas Bach, quien premió a la ganadora de esta modalidad en la rama femenina.