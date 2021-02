Parte de cierre del día 5 de febrero a las 12 de la noche

Spread the love













Al cierre del día de ayer, 5 de febrero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 14 mil 777 pacientes, sospechosos 3 mil 106, en vigilancia 5 mil 986 y confirmados activos 5 mil 685 activos.

Para COVID-19 estudiaron 17 mil 500 muestras, resultando 821 muestras positivas. El país acumula un millón 993 mil 618 muestras realizadas y 32 mil 011 positivas.

Del total de casos (821): 738 fueron contactos de casos confirmados; 36 con fuente de infección en el extranjero; en el día 47 sin fuente de infección precisada. De los 821 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 422 y del sexo masculino 399.

El 53,1% (436) de los 821 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 17 mil 650 que representa el 55,13% de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 58 están vinculados con viajeros internacionales. Los 821 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 102; de 20 a 39 años: 281; de 40 a 59 años: 291; y más de 60: 147 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 37 casos

Guane: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

La Palma: 4 (contactos de casos confirmados).

Los Palacios: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Minas de Matahambre: 5 (contactos de casos confirmados).

Pinar del Río: 11 (9 contactos de casos confirmados y 2 importados).

San Juan y Martínez: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Sandino: 3 (1 contacto de caso confirmado, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Viñales: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 19 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 5 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 1 (contacto de caso confirmado).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Caimito: 1 (contacto de caso confirmado).

Candelaria: 3 (contactos de casos confirmados).

Guanajay: 4 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 5 (contactos de casos confirmados).

San Cristóbal: 2 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 377 casos

Diez de Octubre: 23 (21 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Arroyo Naranjo: 38 (35 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Boyeros: 19 (17 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Centro Habana: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Cerro: 24 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 19 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 19 (18 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana del Este: 41 (40 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana Vieja: 32 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 33 (32 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Marianao: 17 (contactos de casos confirmados).

Playa: 22 (18 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Plaza de la Revolución: 24 (22 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Regla: 19 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 23 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 37 casos

Bejucal: 1 (Importado).

Güines: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 7 (contactos de casos confirmados).

Madruga: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Nueva Paz: 5 (contactos de casos confirmados).

Quivicán: 1 (contacto de caso confirmado).

San José de Las Lajas: 8 (3 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 17 casos

Calimete: 2 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 6 (contactos de casos confirmados).

Colón: 1 (contacto de caso confirmado).

Jagüey Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 6 (contactos de casos confirmados).

Perico: 1 (contacto de caso confirmado).

Cienfuegos: 14 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (importado).

Cienfuegos: 10 (5 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Cruces: 1 (contacto de caso confirmado).

Cumanayagua: 2 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 30 casos

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Cifuentes: 1 (Importado).

Encrucijada: 1 (Importado).

Ranchuelo: 2 (contactos de casos confirmados).

Santa Clara: 24 (contactos de casos confirmados).

Santo Domingo: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 9 casos

Sancti Spíritus: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 1 (contacto de caso confirmado).

Yaguajay: 2 (contactos de casos confirmados).

Ciego de Ávila: 10 casos

Ciego de Ávila: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Ciro Redondo: 1 (contacto de caso confirmado).

Morón: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Venezuela: 1 (sin fuente de infección precisada).

Camagüey: 19 casos

Camagüey: 16 (9 contactos de casos confirmados y 7 sin fuente de infección precisada).

Minas: 1 (importado).

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado).

Vertientes: 1 (importado).

Las Tunas: 2 casos

Las Tunas: 2 (contactos de casos confirmados).

Granma: 23 casos

Bartolomé Masó: 1 (sin fuente de infección precisada).

Bayamo: 10 (8 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Buey Arriba: 1 (contacto de caso confirmado).

Guisa: 2 (contactos de casos confirmados).

Manzanillo: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Media Luna: 1 (contactos de casos confirmados).

Yara: 1 (Importados).

Holguín: 7 casos

Banes: 2 (contactos de casos confirmados).

Holguín: 4 (2 contactos de contactos, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Mayarí: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 153 casos

Contramaestre: 2 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 2 (contactos de casos confirmados).

Tercer Frente: 1 (contacto de caso confirmado).

Palma Soriano: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 3 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 136 (120 contactos de casos confirmados, 4 importados y 12 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 4 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 67 casos

Baracoa: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Caimanera: 3 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 58 (contactos de casos confirmados).

Imías: 1 (contacto de caso confirmado).

Manuel Tames: 1 (contacto de caso confirmado).

De los 32 mil 011 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 685, de ellos 5 mil 623 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 233 (cuatro en el día), dos evacuados, 52 retornados a sus países, 675 altas del día, se acumulan 26 mil 039 pacientes recuperados (83,9%). Se atienden en las terapias intensivas 62 pacientes confirmados, de ellos 32 críticos y 30 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares, con infiltración intersticial. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se extuba sin complicaciones, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio y provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión, Diabetes Mellitus e Infarto Agudo de Miocardio reciente. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de hemitórax derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Presencia de derrame pleural derecho. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica a través de traqueostomía, se cambia modalidad por episodios de desaturación, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con picos febriles y diarreas, sedado, presentó una parada cardiorrespiratoria que se recuperó, sospecha de Tromboembolismo pulmonar, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias desde el tercio medio de ambos campos pulmonares hasta las bases con borramiento de los ángulos costofrénicos. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Fibrosis pulmonar y Enfermedad renal crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Oligoanúrico. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano portugués de 75 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Síndrome Dandi – Walker e Hiperplasia prostática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, menos taquicárdico, normotenso, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, disminución dosis de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable, se retira el apoyo de aminas. Gasometría con parámetros aceptables. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Imagen de radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho fundamentalmente en las bases, así como en región parahiliar izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, guarda decúbito prono, sin distress respiratorio. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X tórax. Imágenes radiopacas difusas de aspecto inflamatorio bibasal y parahiliar. PCR evolutivo, negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero, Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano 77 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Oligoanúrico. Hemodinámicamente estable. Gasometría con hipoxemia. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, con ventilación mecánica, en decúbito prono, se realizan maniobras de reclutamiento alveolar, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Ecocardiograma. Disfunción sisto diastólica de ventrículo izquierdo. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares, dejando ver la trama pulmonar. PCR evolutivo negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, buen control metabólico, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente, se retira el apoyo con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias hacia las bases con predominio en región hiliobasal izquierda. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica y Artritis Gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares, a predominio del hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó hipotensión y oliguria que al no responder con volumen, se apoya con aminas, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Ritmo diurético disminuido. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 48 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus tipo II. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica con distress moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 58 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica en régimen dialítico, Hepatitis C e Insuficiencia Cardíaca. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratada, en ventilación mecánica, Hemodinámicamente inestable apoyada con aminas. Anuria. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X Tórax con lesiones congestivas/inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportada crítica inestable.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con saturación adecuada y distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente Estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con sangramiento por orofaringe y fosas nasales por trastornos de la coagulación, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. PCR evolutivo, negativo. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, taquicárdico, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en dos tercios inferiores de ambos campos pulmonares, a predominio de hilio y base derecha. PCR evolutivo negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente, se retira el apoyo con aminas. Diuresis conservada. Gasometría acidemia. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Estenosis Aórtica operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría acidosis mixta. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Radiopacidades difusas heterogéneas diseminadas en ambos campos pulmonares con un patrón intersticial. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: no refiere. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó desaturaciones con necesidad de intubar y ventilar. Se encuentra afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente, con cifras tensionales altas, se corrige tratamiento antihipertensivo. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Radiopacidades heterogéneas parahiliares bilaterales e hiliobasal derecha en masa. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 50 años de edad. Municipio Especial Isla de la Juventud. Antecedentes Patológicos Personales: no refiere. Se encuentra en Terapia Intensiva, afebril, sedada, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Especial Isla de la Juventud. Antecedentes patológicos personales Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Enfisema Pulmonar. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, comienzó con manifestaciones de insuficiencia respiratoria y es necesario intubar y ventilar, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estabilidad hemodinámica. Buena diuresis. Rayos X tórax. Infiltrado inflamatorio de base derecha. Reportada de crítica estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha y vértice izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Insuficiencia Venosa Periférica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones de fibrosis asociado a escasas lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en los 2/3 inferiores de hemitórax izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 88 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con cuadro diarreico, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes mellitus, Cardiopatía Isquémica, Hipotiroidismo, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, tuvo melena, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias parahiliar y basal derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 26 años de edad. Municipio Jiguaní. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Politraumatizado reciente. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se mantiene con fijación de la pelvis ósea con tracción esquelética lateral y longitudinal del fémur. Se transfundió con glóbulos, afebril, sin síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, despertable, cumpliendo órdenes sencillas, extubado, en ventilación espontánea, con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Mejor ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Poliquística con afectación en Riñón Izquierdo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligúrica. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 35 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Puerpera con acretismo placentario y preclampsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con escasos loquios, no fétidos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría normal. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones parahiliar y en base derecha. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 51 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Madruga. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Fibroma Uterino (operada). Se encuentra en Cuidados Intensivos toilette de cavidad programada sin complicaciones, afebril, sin manifestaciones respiratorias, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 65 años de edad. Municipio Cotorro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó un evento de Fibrilación Auricular con respuesta ventricular Rápida que se controló con medicamentos, ventilando espontáneamente con oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ligera polipnea pero tolera el decúbito, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial, Fibrilación Auricular Crónica y Enfermedad Cerebrovascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, tolera el decúbito, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, mejor control metabólico, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 86 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Fractura de cadera y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica (Transitoria). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, desorientada, sin polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presenta polipnea y desaturaciones por lo que se decide iniciar la ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares a predominio en la base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con mejoría clínica, se sienta en el lecho, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 7 meses de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Intolerante a la lactosa desde los 3 meses se alimenta con fórmula basal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, clínicamente mejor no ha vomitado más tolerando la fórmula basal y no ha defecado, ventilando en espontánea. Hemodinámicamente estable. Mejor ritmo diurético. Gasometría normal. Rayos X de Tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 14 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Alergia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Senil y Neoplasia de Pulmón. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratada, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X Tórax. Radiopacidad en 2/3 inferiores del campo pulmonar derecho, con borramiento de senos costo y cardio-frénicos, campo pulmonar izquierdo con radiopacidades difusas, imagen compatible con neumotórax del 25% del pulmón derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Moa. Provincia Holguín. Antecedentes patológicos personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos consciente y cooperativo, afebril, con polipnea ligera en ventilación no invasiva con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Sin cambios. Opacidades algodonosas heterogéneas de aspecto inflamatorio mal definidas en ambos campos pulmonares a predominio de los dos tercios inferiores asociado a patrón intersticial difuso bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad. Municipio Frank País. Provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial, Cardiopatía isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, cooperativo, afebril, con ventilación espontánea, sin dolor precordial. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría alcalosis respiratoria. Electrocardiograma. No variación respecto al estudio anterior. Rayos X de tórax. Signos de enfisema pulmonar generalizados. Patrón intersticial difuso. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 41 años de edad. Municipio Manuel Tames. Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea superficial, ventilando en espontánea alternando con ventilación no invasiva. Estable hemodinámicamente con tendencia a la hipertensión. Gasometría con una acidosis metabólica compensada. Rayos X de Tórax con una radiopacidad parahiliar difusa a predominio de campo pulmonar izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 71 años de edad. Municipio Baracoa. Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular Isquémica (postración) e Insuficiencia Arterial Crónica (Amputación supracondílea de Miembro inferior izquierdo). Se encuentra en Cuidados Intensivos, vigil con afasia motora, se diagnostica una necrosis isquémica del pie derecho tributaria de tratamiento quirúrgico, pero con negativa familiar al proceder, afebril, en ventilación espontánea, con oxígeno suplementario y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Radiopacidades heterogéneas hiliobasales bilaterales a predominio derecho, de aspecto inflamatorio. Reportada de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Residía en el municipio Marianao, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Enfermedad Cerebro Vascular, Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Estadía hospitalaria: 13 días. Hizo parada cardiorrespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no resultaron efectivas. La paciente fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Residía en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Infarto Cerebral con secuelas, Postrada crónica y Demencia vascular. Estadía hospitalaria: seis horas. Hizo parada cardiaca, que no se recupera con maniobras de reanimación cardiopulmonar. La paciente fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Residía en el municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica con tratamiento dialítico. Estadía hospitalaria: 2 días. Hizo parada cardíaca, que no se recupera con maniobras de reanimación cardiopulmonar. El paciente fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Residía en el Municipio Santiago, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica y Miocardiopatía Dilatada Estadía hospitalaria: 10 días. Hizo parada cardíaca, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no son efectivas. El paciente fallece. Se realiza necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 5 de febrero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 105 millones 871 mil 366 los casos confirmados (+ 680 mil 671) con 25 millones 925 mil 625 casos activos y 2 millones 306 mil 883 fallecidos (+ 21 mil 377) para una letalidad de 2,17 (=).

En la región de las Américas se reportan 47 millones 591 mil 271 casos confirmados (+ 377 mil 607), el 44,95 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 663 mil 405 casos activos y 1 millón 103 mil 69 fallecidos (+ 12 mil 919) para una letalidad de 2,31 (+ 0.01).