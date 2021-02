Parte de cierre del día 31 de enero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 31 de enero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 13 mil 017 pacientes, sospechosos 4 mil 050, en vigilancia 3 mil 498 y confirmados 5 mil 469.

Para COVID-19 se estudiaron 18 mil 403 muestras, resultando 906 muestras positivas. El país acumula un millón 904 mil 926 muestras realizadas y 27 mil 592 positivas.

Del total de casos (906): 859 fueron contactos de casos confirmados; 16 con fuente de infección en el extranjero; en el día 31 sin fuente de infección precisada. De los 906 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 468 y del sexo masculino 438.

El 47,9% (434) de los 906 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 15 mil 408 que representa el 56,1 % de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 40 están vinculados con viajeros internacionales. Los 906 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 125; de 20 a 39 años: 298; de 40 a 59 años: 346; y más de 60: 137 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 56 casos

Consolación del Sur: 1 (sin fuente de infección precisada).

Minas de Matahambre: 31 (30 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pinar del Río: 23 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 17 casos

Alquízar: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 7 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Candelaria: 2 (contactos de casos confirmados).

Mariel: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de Los Baños: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 4 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 442 casos

Diez de Octubre: 44 (contactos de casos confirmados).

Arroyo Naranjo: 49 (48 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 21 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 76 (contactos de casos confirmados).

Cerro: 24 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 13 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 32 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 22 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 29 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 12 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 24 (contactos de casos confirmados).

Playa: 25 (24 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de La Revolución: 31 (contactos de casos confirmados).

Regla: 16 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 24 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 26 casos

Batabanó: 1 (contacto de caso confirmado).

Bejucal: 2 (contactos de casos confirmados).

Güines: 9 (8 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Melena del Sur: 1 (sin fuente de infección precisada).

Nueva Paz: 2 (sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 1 (sin fuente de infección precisada).

San José de Las Lajas: 7 (contactos de casos confirmados).

Santa Cruz del Norte: 2 (contactos de casos confirmados).

Matanzas: 18 casos

Calimete: 3 (contactos de casos confirmados).

Cárdenas: 8 (7 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Jagüey Grande: 3 (contactos de casos confirmados).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Villa Clara: 52 casos

Camajuaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Cifuentes: 1 (contacto de caso confirmado).

Corralillo: 1 (contacto de caso confirmado).

Manicaragua: 7 (contactos de casos confirmados).

Ranchuelo: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua La Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 37 (contactos de casos confirmados).

Santo Domingo: 3 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 8 casos

Sancti Spíritus: 7 (4 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Trinidad: 1 (sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 6 casos

Ciego de Ávila: 1 (contacto de caso confirmado).

Florencia: 1 (importado).

Morón: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Camagüey: 36 casos

Camagüey: 31 (24 contactos de casos confirmados, 2 importados y 5 sin fuente de infección precisada).

Florida: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 importado).

Guáimaro: 2 (1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Nuevitas: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 5 casos

Las Tunas: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Majibacoa: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 26 casos

Cacocum: 1 (contacto de caso confirmado).

Cueto: 1 (contacto de caso confirmado).

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 3 (contactos de casos confirmados).

Mayarí: 8 (contactos de casos confirmados).

Moa: 9 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 1 (sin fuente de infección precisada).

Urbano Noris: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 144 casos

Contramaestre: 4 (contactos de casos confirmados).

Guamá: 3 (contactos de casos confirmados).

Palma Soriano: 5 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 124 (109 contactos de casos confirmados, 2 importados y 13 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 8 (contactos de casos confirmados).

Granma: 1 caso

Bayamo: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 64 casos

Caimanera: 2 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 59 (contactos de casos confirmados).

Manuel Tames: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

De los 27 mil 592 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 469, de ellos 5 mil 421 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 216 (dos en el día), dos evacuados, 49 retornados a sus países, 993 altas del día, se acumulan 21 mil 856 pacientes recuperados (79,2%). Se atienden en las terapias intensivas 48 pacientes confirmados, de ellos 27 críticos y 21 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 91 años. Municipio y provincia: Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Cerebro Vascular, Demencia Senil. Marcapaso Interno. Se encuentra en los Cuidados Intensivos, en el curso de la madrugada hace depresión respiratoria con necesidad de intubar y ventilar, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. Cambios isquémicos en cara anterior extensa. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad de la mitad inferior del campo pulmonar derecho, compatible con una pleuresía de mediana cuantía, imagen nodular del hilio derecho y lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias de aspecto bronconeumónicas en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias y fibrosis en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en horario d la tarde hace cuadro de polipnea importante y desaturación con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica,con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable,apoyado con aminas. Ritmo diurético bajo con infusión de furosemida. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax.Mejoría radiológica. Radiopacidad a nivel de base derecha con lesiones de aspecto inflamatorio bibasales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano venezolano de 48 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, se extubó anoche sin complicaciones, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 29 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia promielocitica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en la madrugada comienza con tos hemoptoica y desaturación por lo que se decide intubación orotraqueal, se acopla a ventilación mecánica, con distres respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable. Diuresis escasa. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Gasometría con hipoxemia moderada. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Imagen de radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho fundamentalmente en las bases, así como en región parahiliar izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica con Marcapaso Permanente. Se encuentra de reingreso en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Inestable hemodinámicamente, apoyado con doble aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha con borramiento de ambos senos costo frénicos. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Imagen radiopaca de aspecto inflamatorio parahiliar en ambos hemitórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con un distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con febrícula, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis mixta e hipoxemia severa, Rayos X de tórax. Lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares que velan ambos hemitórax. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con febrícula, con ventilación mecánica, en decúbito prono intermitente, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares que velan ambos hemitórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con amina. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas extensas bibasales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio Trinidad. Provincia Sancti Spíritus. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Demencia Senil e Incontinencia Urinaria. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, saturando adecuadamente. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica ligera. Rayos X Tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en base pulmonar izquierda. PCR evolutivo, del 30 de enero, Negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio y Provincia: Camagüey. Policlínico. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con discreta mejoría clínica y gasométrica, no radiológica, sedado y relajado, en ventilación mecánica, decúbito prono intermitente, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis respiratoria, e hipoxemia severa. Electrocardiograma. Patrón de Infarto Agudo de cara anterior extensa con bloqueo de rama izquierda. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantuvo desaturaciones e hipoxemia que no resolvieron con la ventilación no invasiva por lo que se intuba y se ventila, en ventilación mecánica y decúbito prono. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Oligoanúrico. Rayos X de tórax. Extensas lesiones de aspecto inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, taquicárdico, con empeoramiento de la función cardiorespiratoria, por lo que se decide intubar y ventilar. En ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias y congestivas en ambos campos pulmonares, cisuritis interlobar en hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, fiebre de 38,5ºC, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado, con saturación de oxigeno adecuada. Inestable hemodinámicamente, apoyado con dos aminas. En anuria. Gasometría. Acidosis metabólica. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Policlínico Centro. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada y relajada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con doble aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con acidosis metabólica. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Estenosis Aórtica operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria. Reportado de crítico estable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubano de 104 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, mejoría clínica, afebril, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 42 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Policlínico. Céspedes Argote. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Rayos X tórax. Sin cambios. Signos de fibrosis con lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 67 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 98 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables Rayos X tórax. Negativo. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no polipnea, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio y provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Poli quística con afectación en Riñón Izquierdo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se hemodializó ayer sin complicaciones, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Asma Bronquial y Enfermedad Renal Crónica en régimen dialítico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea, Hemodinámicamente estable. En anuria. Reportada de grave

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontanea. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Radiopacidad heterogénea en ambos campos pulmonares con tendencia a confluir a forma nodular. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario con buena saturación, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, evoluciona con una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, con Glasgow en 9 puntos y signos de focalización neurológica, buen control metabólico, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X Tórax. Se mantiene sin lesiones pleuropulmonares. Electrocardiograma. Fibrilación auricular con respuesta normal. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, presentó deposiciones diarreicas en horas de la noche, sin polipnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con una Alcalosis respiratoria y una hipoxemia severa. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico por presencia Lesiones inflamatorias bibasales, con empeoramiento y un gran bloque neumónico. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Senil y Neoplasia de Pulmón. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin falta de aire, bien hidratada, se le evacuó derrame pleural derecho de gran cuantía de aspecto serohemático, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Radiopacidad en 2/3 inferiores campo pulmonar derecho, con borramiento de senos costo y cardio-frénicos, campo pulmonar Izquierdo con radiopacidades difusas. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera polipnea, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno y buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con una alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias difusas bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación no invasiva intermitente y alternando con la ventilación espontánea con oxígenosuplementario, en decúbito prono, con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de Tórax. Extensas lesiones de aspecto inflamatoria bilaterales. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, orientado, con mejoría del estado general, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio hiliobasal izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial e Hiperuricemia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipneico, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias hiliobasales bilaterales. Reportado de grave.

Fallecidos:

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Residía en el municipio Playa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica, Hepatitis C, Cirrosis Hepática. Se lesionó la fístula arterio venosa para las hemodiálisis, la cual se trató en el Hospital, egresándose y se incorporó al servicio ambulatorio de hemodiálisis con sepsis de la fístula. En días posteriores fue trasladada para la atención a la fístula y hemodializar. La evolución fue estable. Le realizaron PCR que resultó positivo y continuó tratamiento con antibiótico. Fue trasladada con hipotensión arterial, falta de aire intensa y signos de sepsis de la fístula; y fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos. Presentó inestabilidad hemodinámica, apoyada con doble aminas vasoactivas, mala distribución de los líquidos corporales. Hizo una parada cardíaca en asistolia de la que no se recupera con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Residía en la provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia Vascular. Comenzó con tos, expectoración y decaimiento. Al día siguiente es remitido para el Hospital donde se le realiza PCR que resultó positivo. Posteriormente se agudizó el cuadro respiratorio asociado a episodios de hipotensión arterial que resuelve con administración de volumen, se mantiene con toma del estado general. En los días siguientes hubo empeoramiento progresivo caracterizado por disnea e hipoxemia severa con poca respuesta al suministro de oxígeno, hipotensión arterial a pesar del apoyo con aminas vasoactivas, disminución del ritmo diurético, mala distribución de los líquidos corporales. Fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos donde prevalecieron las manifestaciones de Shock Séptico e Insuficiencia Respiratoria. Se mantuvo tratamiento según protocolo, se apoya con aminas vasoactivas y Ventilación No Invasiva. En la madrugada hizo parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 31 de enero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 103 millones 265 mil 805 los casos confirmados (+ 470 mil 318) con 26 millones 106 mil 617 casos activos y 2 millones 232 mil 181 fallecidos (+ 11 mil 563) para una letalidad de 2,16 (=).

En la región de las Américas se reportan 46 millones 314 mil 693 casos confirmados (+ 260 mil 594), el 44,84 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 890 mil 394 casos activos y 1 millón 066 mil 185 fallecidos (+ 6 mil 653) para una letalidad de 2,30 (=).