Parte de cierre del día 2 de febrero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 2 de febrero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 12 mil 858 pacientes, sospechosos 3 mil 315, en vigilancia 3 mil 980 y confirmados activos 5 mil 563 activos.

Para COVID-19 estudiaron 17 mil 076 muestras, resultando 893muestras positivas. El país acumula un millón 940 mil 006 muestras realizadas y 29 mil 529 positivas.

Del total de casos (893): 832 fueron contactos de casos confirmados; 34 con fuente de infección en el extranjero; en el día 27 sin fuente de infección precisada. De los 893 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 385 y del sexo masculino 508.

El 53,5% (478) de los 893 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 16 mil 406 que representa el 55,5 % de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 25 están vinculados con viajeros internacionales. Los 893 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 101; de 20 a 39 años: 339; de 40 a 59 años: 336, y más de 60: 117 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 22 casos

Los Palacios: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 10 (9 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Pinar del Río: 9 (contactos de casos confirmados).

Viñales: 1 (contacto de caso confirmado).

Artemisa: 10 casos

Artemisa: 1 (importado).

Bahía Honda: 2 (contactos de casos confirmados).

Bauta: 1 (contacto de caso confirmado).

Candelaria: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 5 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 492 casos

Diez de Octubre: 42 (39 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Arroyo Naranjo: 40 (39 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Boyeros: 36 (contactos de casos confirmados).

Centro Habana: 91 (87 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Cerro: 23 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 22 (contactos de casos confirmados).

Guanabacoa: 7 (contactos de casos confirmados).

Habana del Este: 34 (contactos de casos confirmados).

Habana Vieja: 72 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 12 (contactos de casos confirmados).

Marianao: 31 (contactos de casos confirmados).

Playa: 11 (9 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Plaza de La Revolución: 40 (contactos de casos confirmados).

Regla: 17 (contactos de casos confirmados).

San Miguel de Padrón: 14 (contactos de casos confirmados).

Mayabeque: 21 casos

Güines: 4 (2 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 3 (sin fuente de infección precisada).

Madruga: 4 (contactos de casos confirmados).

Melena del Sur: 1 (contacto de caso confirmado).

San José de Las Lajas: 5 (2 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Santa Cruz del Norte: 4 (3 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Matanzas: 26 casos

Cárdenas: 11 (contactos de casos confirmados).

Colón: 1 (contacto de caso confirmado).

Limonar: 1 (importado).

Los Arabos: 1 (contacto de caso confirmado).

Matanzas: 12 (8 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Cienfuegos: 9 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (importado).

Cienfuegos: 7 (2 contactos de casos confirmados, 1 importado y 4 sin fuente de infección precisada).

Rodas: 1 (importado).

Villa Clara: 37 casos

Camajuaní: 2 (importados).

Manicaragua: 3 (contactos de casos confirmados)

Ranchuelo: 2 (contactos de casos confirmados).

Remedios: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 26 (contactos de casos confirmados).

Santo Domingo: 3 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 4 casos

Sancti Spíritus: 1 (contacto de caso confirmado).

Trinidad: 2 (contactos de casos confirmados).

Cabaiguán: 1 (importado).

Ciego de Ávila: 4 casos

Ciego de Ávila: 2 (contactos de casos confirmados).

Morón: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 13 casos

Camagüey: 8 (6 contactos de casos confirmados y 2 sin fuente de infección precisada).

Florida: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Las Tunas: 8 casos

Amancio: 2 (contactos de casos confirmados).

Colombia: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 5 (3 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Granma: 7 casos

Bayamo: 7 (4 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Holguín: 11 casos

Antilla: 1 (contacto de caso confirmado).

Banes: 1 (contacto de caso confirmado).

Frank País: 1 (contacto de caso confirmado).

Gibara: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Moa: 4 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 82 casos

Contramaestre: 1 (sin fuente de infección precisada).

Guamá: 4 (2 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 4 (contactos de casos confirmados).

Santiago de Cuba: 72 (59 contactos de casos confirmados, 4 importados y 9 sin fuente de infección precisada).

Songo La Maya: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 138 casos

Baracoa: 15 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 121 (contactos de casos confirmados).

Maisí: 2 (contactos de casos confirmados).

Municipio Especial Isla de La Juventud: 9 (contactos de casos confirmados).

De los 29 mil 529 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 5 mil 563, de ellos 5 mil 505 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 220 (dos en el día), dos evacuados, 50 retornados a sus países, 773 altas del día, se acumulan 23 mil 694 pacientes recuperados (80,2%). Se atienden en las terapias intensivas 58 pacientes confirmados, de ellos 33 críticos y 25 graves.

Pacientes en estado crítico

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Cerebro Vascular, Demencia Senil. Marcapaso Interno. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. Imagen de bloqueo de rama izquierda y signos de isquemia en cara lateral. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Radiopacidad de la mitad inferior del campo pulmonar derecho, compatible con una pleuresía de mediana cuantía, imagen nodular del hilio derecho y lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorioligero. Inestable hemodinámicamente, con apoyo de aminas. Oligoanúrico. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad intersticial de aspecto inflamatorio y derrame pleural izquierdo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax, sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 75 años de edad. Municipio y provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Se encuentra Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base izquierda. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos bases. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio y provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión, Diabetes Mellitus e Infarto Agudo de Miocardio . Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea importante y desaturación, necesidad de intubar y ventilar, con episodio de bradicardia extrema que resolvió con tratamiento, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 63 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Asma Bronquial e Hipertiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, se realiza traqueostomía sin complicaciones en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 42 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Obesidad mórbida e Hipotiroidismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó un cuadro de hipoxemia severa con necesidad de intubar y ventilar y por hipotensión severa se apoya con aminas. Afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, hizo un pico febril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con acidemia respiratoria. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias desde el tercio medio de ambos campos pulmonares hasta las bases con borramiento de los ángulos costofrénicos. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 44 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, se disminuyen los parámetros ventilatorios, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable, se retira el apoyo de aminas. Mejor ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 29 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Leucemia promielocítica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Lesiones de aspecto inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable apoyado con aminas. Gasometría con alcalosis respiratoria. Diuresis conservada. Rayos X tórax. Mejoría radiológica. Imagen de radiopacidad homogénea en campo pulmonar derecho fundamentalmente en las bases, así como en región parahiliar izquierda. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X tórax. Imagen radiopaca de aspecto inflamatorio parahiliar en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 88 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se avanza en el destete de la ventilación, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambas bases pulmonares a predominioderecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Los Arabos. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y DiabetesMellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tendencia a la hipertensión arterial, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones bilaterales en ambos campos pulmonares que velan ambos hemitórax. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, no distermia, en fallo renal agudo, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares que velan ambos hemitórax. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 55 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ventilación mecánica a través de tubo endotraqueal, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias difusas extensas bibasales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica y Artritis Gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en Ventilación mecánica afebril, saturando adecuadamente, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría acidemia metabólica. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en ambas campos pulmonares, más acentuadas en hemitórax izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 66 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en Ventilación espontanea en decúbito prono, saturando adecuadamente, con valores de oxigenación bajos. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría alcalosis respiratoria. Rayos X Tórax. Lesiones inflamatorias en base pulmonar derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sedado y relajado, en ventilación mecánica, decúbito prono intermitente, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis metabólica e hipoxemia severa. Electrocardiograma. Patrón de Infarto Agudo de cara anterior extensa con bloqueo de rama izquierda. Rayos X tórax. Radiopacidades en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 84 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, hiperglicémico, con elevación de los azoados interpretándose como una Insuficiencia renal aguda, en ventilación mecánica y decúbito prono, distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Oligoanúrico. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Extensas lesiones de aspecto inflamatorias bilaterales. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, en decúbito prono. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Rayos X de tórax. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambos campos pulmonares, a predominio de hilio y base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 57 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales. Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, tolerando la ventilación no invasiva, en decúbito prono intermitente, con buena saturación de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con una hipoxemia moderada. Rayos X de tórax. Extensas lesiones de aspecto inflamatorio bilaterales. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría en parámetros adecuados. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, decúbito prono, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias y congestivas en ambos campos pulmonares, cisuritis interlobar en hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con febrícula, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias difusas diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio y provincia. Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial e Insuficiencia Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada y relajada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Inestable hemodinámicamente, apoyada con doble aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 82 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial y Estenosis Aórtica operada. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 48 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrico. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de Tórax. Radiopacidades heterogéneas que ocupan todo el campo pulmonar izquierdo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 50 años de edad. Municipio Especial Isla de la juventud. Antecedentes Patológicos Personales No refiere. Se encuentra en Terapia Intensiva, febril, sedada, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente, apoyada con aminas. Ritmo diurético normal. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en base derecha. Reportada de crítica inestable.

Pacientes en estado grave:

Ciudadana cubana de 66 años de edad. Municipio La Lisa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 78 años de edad. Municipio: Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio de base derecha y vértice izquierdo. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad.Municipio Cerro. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 98 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Demencia Senil. Fecha de inicio de los síntomas: Asintomático. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 93 años de edad. Municipio San José de las Lajas. Provincia Mayabeque.Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma Bronquial y Enfermedad Cerebro Vascular. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buena diuresis. Electrocardiograma Bloqueo Aurículo Ventricular de 2do grado. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos x Tórax. Lesiones inflamatorias de hemitórax derecho y base izquierda. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad de Parkinson y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias bibasales a predominio derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 84 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. No lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Poliquística con afectación en Riñón Izquierdo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Oligúrica. Rayos X tórax. Sin lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano portugués de 75 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Síndrome Dandi – Walker, Hiperplasia prostática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 82 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, desorientada en tiempo y espacio, en ventilación espontánea sin oxígeno suplementario con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Sin lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario, en posición prono. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares a predominio de las bases. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 59 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial, Cardiopatía Isquémica, Miastenia Grave, Hipotiroidismo y Trombosis Venosa Profunda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígenosuplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en base derecha. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 71 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin disnea, con buena saturación, en ventilación espontanea con suministro de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Diuresis conservada. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias en región parahiliar y base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, polipnea ligera ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con alcalosis metabólica ligera. Rayos X de tórax. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, en el día de hoy con manifestaciones de insuficiencia respiratoria por lo que se intuba y ventila en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 56 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Hemodinámicamente Estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros normales. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Ecocardiograma con disfunción sisto diastólica ligera del ventrículo izquierdo, insuficiencia tricúspidea moderada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 67 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Cardíaca y Estenosis de la Válvula Mitral. Se encuentra en Cuidados Intensivos, sin dolor precordial, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Electrocardiograma. Bradicardia aurículo ventricular. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias y/o congestivas en ambas bases pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 68 años de edad. Municipio y Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Tumor de Pulmón en vértice derecho. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Electrocardiograma. Disfunción sistólica ligera con una diastólica severa. Rayos X tórax. Patrón retículo intersticial en pulmón izquierdo, patrón de condensación inflamatoria derecho en velo y en los hilios lesiones congestivas. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 56 años de edad. Municipio Limonar. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Vasculitis y Obesa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con alcalosis respiratoria. Ecocardiograma. Hipocinesia de la pared anterior ínfero septal con valvulopatía mitral y aórtica. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias y/o congestivas en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 39 años de edad. Municipio y provincia Cienfuegos. Antecedentes Patológicos Personales: Linfoma de Hodgkin. Trasplante de médula hace tres años y Púrpura Trombocitopénica Idiopática. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X Tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias bibasales. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 92 años de edad. Municipio Ciro Redondo. Provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Demencia Senil y Neoplasia de Pulmón. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Demencia Senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, bien hidratada, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X Tórax. Radiopacidad en 2/3 inferiores campo pulmonar derecho, con borramiento de senos costo y cardio-frénicos, campo pulmonar izquierdo con radiopacidades difusas. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía isquémica, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando en espontánea con suplemento de oxígeno, intermitente y buena saturación. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con una alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Lesiones intersticiales difusas en hemitórax derecho y opacidades algodonosas heterogéneas de contornos mal definidos en la totalidad del campo pulmonar izquierdo. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva con oxígenosuplementario, con buena saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Rayos X de Tórax. Lesiones de aspecto inflamatoria bilaterales, a predominio de hilio y base izquierda. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 61 años de edad. Municipio Contramaestre. Provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, ventilación espontánea con adecuada saturación y oxigenación. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de Tórax. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de Grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadana cubana de 70 años de edad. Residía en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Obesidad y Diabetes Mellitus. Comenzó con tos seca, secreción nasal, pérdida del gusto, del olfato y anorexia, es valorada y remitida para el hospital como sospechosa de COVID-19. Es ingresada en sala de alto riesgo e iniciado tratamiento según protocolo para estos pacientes. Le realizan PCR que resulta positivo continúa con tratamiento. Mantuvo una evolución estable, con malestar general, discreta polipnea al esfuerzo y buena hemodinamia. Posteriormente empeoran las manifestaciones respiratorias, con falta de aire intensa, disminución de la saturación de oxígeno y empeoramiento radiológico. Se decide trasladar para la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se procedió a intubar y ventilar, en estado de Shock con hipotensión severa siendo necesario apoyar con doble aminas vasoactivas. Incrementó la hipoxemia y desaturación reajustándose parámetros ventilatorios, se exacerba el estado Shock. La paciente hizo un episodio de bradicardia extrema seguida de parada cardiaca en asistolia, se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. La paciente fallece. Se realizó necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Residía en el municipio Guantánamo, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Comenzó con tos y falta de aire, es valorado e ingresado en el hospital con el diagnóstico de Edema Agudo de Pulmón y recibe tratamiento ajustado al protocolo. Se realiza PCR que resultó positivo a la COVID-19. Continuó polipneico, no toleró el decúbito. Comenzó tratamiento según protocolo para estos pacientes. Posteriormente empeoraron los síntomas respiratorios y cardiovasculares con disnea, hipoxemia severa, signos Shock, se intubó y ventoló. Se trasladó para la Unidad de Cuidados Intensivos. Mantiene el cuadro de Shock Cardiogénico, hizo parada cardíaca que responde a maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al día siguiente continuó en Shock que no responde a la administración aminas vasoactivas, hipoxemia refractaria al suministro de altas concentraciones de oxígeno, posteriormente hizo parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El paciente fallece. Se realizó necropsia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 2 de febrero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 104 millones 113 mil 834 los casos confirmados (+ 435 mil 732) con 25 millones 889 mil 883 casos activos y 2 millones 253 mil 758 fallecidos (+ 12 mil 686) para una letalidad de 2,16 (=).

En la región de las Américas se reportan 46 millones 720 mil 939 casos confirmados (+ 210 mil 737), el 44,87 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 773 mil 300 casos activos y 1 millón 74 mil 841 fallecidos (+ 4 mil 655) para una letalidad de 2,30 (=).