Parte de cierre del día 15 de febrero a las 12 de la noche

Al cierre del día de ayer, 15 de febrero, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18 mil 100 pacientes, sospechosos 3 mil 051, en vigilancia 10 mil 154 y confirmados activos 4 mil 895 activos.

Para COVID-19 estudiaron 16 mil 274 muestras, resultando 937 muestras positivas. El país acumula dos millones 177 mil 217 muestras realizadas y 39 mil 941 positivas.

Del total de casos (937): 840 fueron contactos de casos confirmados; 33 con fuente de infección en el extranjero; en el día 64 sin fuente de infección precisada. De los 937 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 463 y del sexo masculino 474.

El 49,0% (459) de los 937 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 21 mil 821 que representa el 54,6% de los confirmados hasta la fecha.

Del total de casos del día, 33 están vinculados con viajeros internacionales. Los 937 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: de menores de 20 años: 137; de 20 a 39 años: 299; de 40 a 59 años: 329; y más de 60: 172 casos.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Pinar del Río: 94 casos

Consolación del Sur: 10 (7 contactos de casos confirmados, 1 importado y 2 sin fuente de infección precisada).

La Palma: 32 (contactos de casos confirmados).

Los Palacios: 2 (contactos de casos confirmados).

Minas de Matahambre: 1 (contacto de caso confirmado).

Pinar del Río: 28 (contactos de casos confirmados).

San Juan y Martínez: 8 (5 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 6 (5 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Viñales: 7 (contactos de casos confirmados).

Artemisa: 18 casos

Artemisa: 6 (contactos de casos confirmados).

Bahía Honda: 3 (contactos de casos confirmados).

Caimito: 2 (contactos de casos confirmados).

Güira de Melena: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio de los Baños: 1 (contacto de caso confirmado).

San Cristóbal: 5 (contactos de casos confirmados).

La Habana: 488 casos

Diez de Octubre: 39 (36 contactos de casos confirmados y 3 importados).

Arroyo Naranjo: 21 (contactos de casos confirmados).

Boyeros: 32 (30 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Centro Habana: 80 (78 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Cerro: 22 (contactos de casos confirmados).

Cotorro: 23 (22 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Guanabacoa: 24 (22 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Habana del Este: 27 (26 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Habana Vieja: 44 (contactos de casos confirmados).

La Lisa: 73 (69 contactos de casos confirmados y 4 importados).

Marianao: 19 (17 contactos de casos confirmados, 1 importado y 1 sin fuente de infección precisada).

Playa: 29 (28 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Plaza de La Revolución: 29 (22 contactos de casos confirmados y 7 importados).

Regla: 9 (contactos de casos confirmados).

San Miguel del Padrón: 17 (15 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Mayabeque: 94 casos

Güines: 16 (9 contactos de casos confirmados y 7 sin fuente de infección precisada).

Jaruco: 1 (contacto de caso confirmado).

Madruga: 14 (11 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

Melena del Sur: 13 (7 contactos de casos confirmados y 6 sin fuente de infección precisada).

Nueva Paz: 2 (sin fuente de infección precisada).

Quivicán: 9 (6 contactos de casos confirmados y 3 sin fuente de infección precisada).

San José de Las Lajas: 36 (28 contactos de casos confirmados y 8 sin fuente de infección precisada).

San Nicolás de Bari: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Santa Cruz del Norte: 1 (sin fuente de infección precisada).

Cienfuegos: 11 casos

Aguada de Pasajeros: 1 (sin fuente de infección precisada).

Cienfuegos: 8 (3 contactos de casos confirmados y 5 sin fuente de infección precisada).

Palmira: 2 (sin fuente de infección precisada).

Villa Clara: 9 casos

Manicaragua: 1 (contacto de caso confirmado).

Remedios: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua la Grande: 1 (contacto de caso confirmado).

Santa Clara: 6 (contactos de casos confirmados).

Sancti Spíritus: 5 casos

Jatibonico: 1 (contacto de caso confirmado).

Sancti Spíritus: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Trinidad: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Ciego de Ávila: 15 casos

Ciego de Ávila: 10 (contactos de casos confirmados).

Morón: 2 (contactos de casos confirmados).

Primero de Enero: 1 (contacto de caso confirmado).

Venezuela: 2 (contactos de casos confirmados).

Camagüey: 31 casos

Camagüey: 23 (16 contactos de casos confirmados y 7 sin fuente de infección precisada).

Céspedes: 2 (contactos de casos confirmados).

Esmeralda: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Florida: 1 (importado).

Guáimaro: 1 (contacto de caso confirmado).

Nuevitas: 2 (contactos de casos confirmados).

Las Tunas: 5 casos

Amancio: 1 (contacto de caso confirmado).

Las Tunas: 4 (2 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Granma: 12 casos

Bayamo: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

Campechuela: 1 (sin fuente de infección precisada).

Guisa: 1 (sin fuente de infección precisada).

Jiguaní: 1 (contacto de caso confirmado).

Manzanillo: 1 (contacto de caso confirmado).

Yara: 1 (sin fuente de infección precisada).

Holguín: 21 casos

Antilla: 1 (contacto de caso confirmado).

Holguín: 6 (4 contactos de casos confirmados y 2 importados).

Mayarí: 5 (contactos de casos confirmados).

Moa: 7 (contactos de casos confirmados).

Rafael Freyre: 1 (contacto de caso confirmado).

Sagua de Tánamo: 1 (sin fuente de infección precisada).

Santiago de Cuba: 90 casos

Contramaestre: 2 (1 contacto de caso confirmado y 1 sin fuente de infección precisada).

Guamá: 5 (contactos de casos confirmados).

Mella: 1 (sin fuente de infección precisada).

Palma Soriano: 3 (2 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada).

San Luis: 1 (contacto de caso confirmado).

Santiago de Cuba: 77 (contactos de casos confirmados).

Songo la Maya: 1 (contacto de caso confirmado).

Guantánamo: 44 casos

Baracoa: 2 (contactos de casos confirmados).

Caimanera: 1 (contacto de caso confirmado).

El Salvador: 13 (contactos de casos confirmados).

Guantánamo: 24 (23 contactos de casos confirmados y 1 importado).

Manuel Tames: 1 (contacto de caso confirmado).

Niceto Pérez: 1 (contacto de caso confirmado).

San Antonio del Sur: 2 (contactos de casos confirmados).

De los 39 mil 941 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados 4 mil 895, de ellos 4 mil 831 con evolución clínica estable. Se reportan fallecidos 274 (cinco en el día), dos evacuados, 54 retornados a sus países, 940 altas del día, se acumulan 34 mil 716 pacientes recuperados (86,5%). Se atienden en las terapias intensivas 64 pacientes confirmados, de ellos 27 críticos y 37 graves.

Pacientes en estado crítico:

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio San Luis. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica a través de traqueostomía. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio en ambas bases pulmonares. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 84 años de edad.Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Obesidad. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Fibrilación Auricular Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Buena diuresis. Electrocardiograma. Bloqueo Aurículo Ventricular de 2do grado. Gasometría con alcalosis metabólica. Rayos X de tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 70 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, hace depresión respiratoria con necesidad de intubar y ventilar, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardiaca y Operado de próstata. Se encuentra en Cuidados Intensivos, con tendencia a hipotensión arterial y con gradiente térmico, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Inestable Hemodinámicamente, apoyado con aminas. Oligúrico. Gasometría con hipoxemia moderada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 60 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene episodios de desaturación y arritmias cardiacas esporádicas, sedado, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía, con distress respiratorio severo. Hemodinámicamente estable pero con tendencia a la hipotensión. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Rayos X tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias desde el tercio medio de ambos campos pulmonares hasta las bases con borramiento de los ángulos costofrénicos. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 69 años de edad. Municipio Bahía Honda. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Miastenia Grave. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable, se retira el apoyo con aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis respiratoria e hipoxemia severa. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 61 años de edad. Municipio Plaza de la Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, tuvo fiebre en la noche, sedada, en ventilación mecánica, se disminuyen los parámetros ventilatorios, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente, con tendencia a la hipotensión. Diuresis conservada. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 77 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Diuresis escasa. Gasometría con acidosis metabólica. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Sana. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con valores aceptables. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 53 años de edad. Municipio Bauta. Provincia Artemisa. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, se disminuyen parámetros ventilatorios. Hemodinámicamente estable. Diuresis adecuada. Gasometría con valores aceptables. Rayos X tórax. Derrame pleural derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 64 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia arterial, Cardiopatía isquémica, Neoplasia Pulmón y Amputación supracondílea derecha. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, se logró cierre del muñón, con buena irrigación. Pleurotomía izquierda funcional, en ventilación mecánica con saturación adecuada. Hemodinámicamente inestable, con apoyo de aminas. Diuresis disminuida. Gasometría con acidemia metabólica. Rayos X tórax. Lesiones diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de crítico inestable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Glaucoma. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente, se retira las aminas. Diuresis adecuada. Gasometría con hipoxemia severa. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 76 años de edad. Municipio Boyeros. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Insuficiencia cardiaca y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado y relajado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente, apoyado con aminas. Diuresis adecuada. Reportado de crítico inestable.

Ciudadana cubana de 51 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Toxoplasmosis (hace 7 años) y Litiasis renal. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, continúa con edemas y mal distribuido, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con ligera alcalosis respiratoria e hipoxemia ligera. Rayos X de tórax. Sin cambios. Moteado inflamatorio en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Guanabacoa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebro Vascular Isquémica y Adenocarcinoma de próstata operado con talla vesical.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tendencia a la hiperglicemia, sedado, en ventilación mecánica. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. Área inflamatoria parahiliar y en base derecha. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Neoplasia de esófago con gastrectomía e Etilismo crónico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente estable. Ritmo diurético normal. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana de 74 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación mecánica, con distress respiratorio ligero. Estable hemodinámicamente. Diuresis conservada. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de crítica estable.

Ciudadana cubana 60 años de edad. Municipio y provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad y Artritis gotosa. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin sedación, bajando parámetros ventilatorios, en ventilación mecánica con distress respiratorio ligero. Hemodinámicamente inestable, apoyada con aminas. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad intersticial bilateral. PCR evolutivo: negativo. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 85 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Adenocarcinoma de Próstata, Litiasis Renal, Demencia Senil y Alcoholismo. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X tórax. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Electrocardiograma. Fibrilación auricular con respuesta ventricular variable (recurrente). Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio y provincia Camagüey. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con dosis bajas de sedación, en ventilación mecánica, con pleurotomía derecha funcionando. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia moderada. Rayos X Tórax. Reexpansión total de neumotórax. Radio-opacidades bilaterales difusas más acentuado en hemitórax derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 72 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en fallo renal aguda, en ventilación mecánica, sin distress respiratorio. Estable hemodinámicamente. Disminución del ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica Lesiones de aspecto inflamatorio en región parahiliar derecho. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones de aspecto inflamatorio a nivel para hiliar a predominio derecho. Reportado de crítico estable.

Ciudadano cubano de 47 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedado, con ventilación mecánica, en decúbito prono, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Oligúrico. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rayos X de tórax. Sin cambios. Radiopacidad heterogénea hiliobasal bilateral aislada. Elementos de atrapamiento de aire, fibroenfisema pulmonar. PCR evolutivo: negativo. Reportado de crítico estable.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sedada, en ventilación mecánica, con distress respiratorio severo. Inestable hemodinámicamente con apoyo de aminas. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis mixta. Rayos X de tórax. Sin cambios. Infiltrado intersticial difuso bilateral con elementos de congestión pulmonar. Reportada de crítica inestable.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Sano. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, postoperado de cinco días de evolución de Úlcera Gástrica perforada, no ha presentado nuevo sangramiento digestivo alto, sedado, en ventilación mecánica sin distress respiratorio. Hemodinámicamente inestable con apoyo de aminas. Diuresis conservada. Gasometría con acidosis metabólica. Rayos X de tórax. Lesiones radiopacas de densidad heterogénea, difusas bilaterales a predominio derecho con patrón intersticial. Reportado de crítico inestable.

Pacientes en estado grave.

Ciudadana cubana 84 años de edad. Municipio y provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Cardiaca, Enfermedad Cerebro Vascular, Cardiopatía Isquémica y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, vigil,en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 64 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Fractura de cadera operada, con escara lumbosacra. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables .Rayos X tórax. Sin lesiones inflamatorias. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión Arterial y Demencia vascular.Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con una acidosis metabólica compensada. Rayos X tórax. Sin lesiones inflamatorias. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 91 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Hiperplasia Prostática y Leucemia en estudio. Se encuentra en Cuidados Intensivos, febril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Leucemia Linfoide Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mantiene inapetencia, con dolor en epigastrio, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 73 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Alzheimer. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis escasa. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 83 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y Operada de Neoplasia de colon y de mama izquierda. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Electrocardiograma. No cambios agudos. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 86 años de edad. Municipio Nueva Paz. Provincia Mayabeque. Antecedentes Patológicos Personales: Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con ligera polipnea, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Rayos X tórax. No lesiones pleuro pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio. Centro Habana. La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Asma Bronquial y Linfoedema de Miembros Inferiores. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 87 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 78 años de edad. Municipio Marianao. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebro Vascular e Insuficiencia Arterial (Amputación de miembro inferior izquierdo, hace 1 mes). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en la mañana sangrado rectal de escasa cuantía, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 81 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, desorientada en ocasiones, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con hipoxemia ligera. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 96 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 60 años de edad. Municipio Cerro. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Gastritis Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 79 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica (Marcapaso permanente). Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Arroyo Naranjo. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus e Hiperplasia Prostática Benigna. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con oxígeno suplementario. Estable Hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro de parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 54 años de edad. Municipio Viñales. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 57 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Epilepsia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, mejoría clínica, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Mejoría radiológica. Signos de condensación inflamatoria en ambos campos pulmonares. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 89 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana.Antecedentes Patológicos Personales: Asma Bronquial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ligera polipnea, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Rayos X de tórax. Sin cambios. Lesiones inflamatorias difusas en ambos campos pulmonares. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 87 años de edad. Municipio Plaza de La Revolución. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Asma Bronquial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos seca en menor frecuencia, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadana cubana de 68 años de edad. Municipio Guane. Provincia Pinar del Río. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Habana Vieja. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Epilepsia, Enfermedad Renal Crónica, Retinopatía, Polineuropatía, Insuficiencia Venosa y Pie Diabético. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, con tos y disnea, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 55 años de edad. Municipio Diez de Octubre. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Renal Crónica en hemodiálisis. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno, con saturación adecuada. Estable hemodinámicamente. Oligoanúrica. Gasometría con parámetros aceptables. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 80 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, asintomático, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno Estable hemodinámicamente. Diuresis adecuada. Gasometría con parámetros aceptables. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 81 años de edad. Municipio Habana del Este. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientado, con polipnea ligera, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono. Hemodinámicamente estable. Rayos X tórax. Empeoramiento radiológico. Radiopacidad en ambos campos pulmonares, con borramiento de ángulos costofrénicos impresiona derrame pequeño derecho. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 75 años de edad. Municipio Centro Habana. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, consciente, orientada, sin polipnea, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario, en decúbito prono con buena saturación. Hemodinámicamente estable. Rayos X tórax. Radiopacidad heterogénea en ambos campos pulmonares, con borramiento de ángulos costofrénicos, impresiona derrame pleural pequeño derecho. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 52 años de edad. Municipio Regla. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Asma bronquial y Trombosis venosa profunda.Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, afebril, ventilando espontáneamente con oxígenosuplementario. Estable hemodinámicamente. Ritmo diurético normal. Rayos X tórax. Sin lesiones pleuropulmonares. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 46 años de edad. Municipio Playa. Provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, sin polipnea, con mejoría clínica, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría normal. Rayos X tórax. Mejoría radiología. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 37 años de edad. Municipio Cárdenas. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Lupus Eritematoso Sistémico. Se encuentra en Cuidados Intensivos, presentó ayer en la tarde, fiebre y vómito, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buena diuresis. Gasometría con parámetros aceptables. Rx de tórax. Sin cambios. Radiopacidad en la mitad inferior de ambos hemitórax con mayor densidad hacia las bases. Reportada de grave.

Ciudadana cubana 61 años de edad. Municipio Jagüey Grande. Provincia Matanzas. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus e Hiperuricemia. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Rayos X de tórax. Empeoramiento radiológico. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 35 años de edad. Municipio Santa Clara. Provincia Villa Clara. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Obesidad exógena y Fumador. Se encuentra en Cuidados Intensivos, consciente, ventilando espontáneamente con suplemento de oxígeno. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría dentro parámetros aceptables. Rayo X tórax. No lesiones pleuropulmonares. TAC de Cráneo sin alteraciones. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 19 años de edad. Municipio Caimanera. Provincia Guantánamo. Antecedentes Patológicos Personales: Gestante de 21.6 semanas. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ictérica, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con parámetros normales. Rayos X de tórax. Sin lesiones pleuropulmonares. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 19 años de edad. Municipio Guisa. Provincia Granma. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Cardiopatía Isquémica. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Elementos de atrapamiento de aire, fibroenfisema pulmonar, además de congestión pulmonar. Electrocardiograma. Bloqueo bifasicular. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 96 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación espontánea con buenos niveles de saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Radiopacidad heterogénea hiliobasal bilateral. Reportado de grave.

Ciudadano cubano de 74 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular reciente y Demencia senil. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se mantiene disnea por lo que se inicia la ventilación no invasiva, pero al no tolerarla se retira. Ahora ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis metabólica compensada. Rayos X de tórax. Radiopacidad heterogénea hiliobasal bilateral. Reportado de grave.

Ciudadana cubana de 93 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, se mantiene con disnea, en ventilación espontánea con suplemento de oxígeno, con niveles de saturación aceptables. Hemodinámicamente estable. Buen ritmo diurético. Gasometría con valores aceptables. Rayos X de tórax. Radiopacidad heterogénea hiliobasal bilateral. Reportada de grave.

Ciudadano cubano de 54 años de edad. Municipio y provincia Santiago de Cuba. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra en Cuidados Intensivos, afebril, en ventilación no invasiva, que ha tolerado sin dificultad con buenos niveles de oxigenación y de saturación. Estable hemodinámicamente. Buen ritmo diurético. Gasometría con acidosis respiratoria. Rayos X de tórax. Infiltrado intersticial bilateral. Reportado de grave.

Pacientes fallecidos:

Ciudadano cubano de 79 años de edad. Residía en el municipio Cerro, provincia La Habana. Antecedentes patológicos personales: Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica y operado de Cáncer Gástrico. Estadía hospitalaria: 11 días. Presentó empeoramiento clínico, radiológico y hemogasométrico, hizo parada cardíaca en asistolia sin respuesta a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 62 años de edad. Residía en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Estadía Hospitalaria: 4 días. Presentó inestabilidad hemodinámica con necesidad de apoyo con aminas e hipoxemia refractaria al tratamiento. Hizo parada cardiaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 58 años de edad. Residía en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Estadía: 7 días. Comenzó con deterioro hemodinámico sin respuesta a los fluidos, siendo necesario apoyo con doble aminas. Hizo parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadana cubana de 76 años de edad. Residía en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Cerebrovascular e Insuficiencia Arterial Crónica. Estadía hospitalaria: 1 día. La evolución fue desfavorable, con cuadro de Shock que no respondió al tratamiento con aminas vasoactivas, Distress Respiratorio Severo y Fallo Renal Agudo. Hizo parada Cardiorespiratoria, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Ciudadano cubano de 84 años. Residía en el municipio Camagüey, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Monorreno y Esplenectomizado. Estadía hospitalaria: 19 días. Se mantuvo inestable hemodinámicamente a pesar del apoyo con aminas vasoactivas, hipoxémico, con empeoramiento radiológico y gasométrico. Hizo parada cardíaca en asistolia, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y transmitimos nuestras condolencias a familiares y amigos.

Hasta el 15 de febrero se reportan 190 países y 29 territorios con casos de COVID-19, asciende a 109 millones 504 mil 829 los casos confirmados (+ 191 mil 627) con 25 millones 323 mil 371 casos activos y 2 millones 413 mil 888 fallecidos (+ 4 mil 689) para una letalidad de 2,20 (=).

En la región de las Américas se reportan 49 millones 276 mil 981 casos confirmados (+ 75 mil 68), el 44,99 % del total de casos reportados en el mundo, con 11 millones 301 mil 713 casos activos y 1 millón 159 mil 738 fallecidos (+ 2 mil 194) para una letalidad de 2,35 (=).